Licznik Igi Świątek wciąż bije! Już ponad 132 dni

Minęły już ponad cztery miesiące, odkąd Iga Świątek po raz ostatni przegrała spotkanie. Polska tenisistka we wtorek w znakomitym stylu otworzyła Wimbledon, wygrywając 6:0, 6:3 z Janą Fett.

Była to jednocześnie 36. wygrana Świątek z rzędu. W XXI wieku nasza zawodniczka jest pod tym względem absolutnie bezkonkurencyjna - a po dłuższą serię trzeba cofnąć się o 25 lat, do 1997 roku. Wówczas to Martina Hings wygrała 37. kolejnych spotkań. Świątek może zrównać się z nią już niebawem.

Iga Świątek nie przegrała już od ponad czterech miesięcy

Już na początku dzisiejszego meczu Polki realizator zaprezentował licznik, bijący od 16 lutego od godziny 13:38. Wtedy to bowiem zakończył się ostatni przegrany mecz Świątek z Jeleną Ostapenko. Na początku spotkania pokazano, że liderka rankingu jest niepokonana od ponad 132 dni, 1 godziny, 8 minut i 26 sekund.

Ostatecznie, w chwili gdy Świątek zamknęła mecz kolejną wygraną, licznik czasu bez porażki wynosił 132 dni, 2 godziny i 14 minut. Łącznie daje to równowartość ponad 3170 godzin lub niemal 19 tygodni bez porażki!

Zdjęcie Licznik odmierzający czas od ostatniej przegranej Świątek pokazał się na początku meczu /