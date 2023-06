Mecz Leo Borga z Hindusem Sumitem Nagalem nie miał żadnej historii. Raz jeszcze młody Szwed odpadł z Poznań Open bardzo szybko. Raz jeszcze, gdyż startował tu już wcześniej, co było pewnego rodzaju ukłonem organizatorów wobec jego słynnego ojca. Także i tym razem otrzymał dziką kartę, jako że jego ranking w piątej setce światowego rankingu nie upoważniał go do startu w turnieju głównym.