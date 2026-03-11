Ubiegłoroczny Wimbledon był pierwszym wielkoszlemowym turniejem, w którym Amanda Anisimova dotarła aż do finału. Amerykanka nie będzie jednak dobrze wspominała decydującego meczu na Wyspach, Iga Świątek ograła ją 6:0, 6:0 nie pozostawiając złudzeń, kto zasłużył na trofeum. Mająca rosyjskie korzenie tenisistka szybko zrewanżowała się Polce, pokonała ją w ćwierćfinale US Open, następnie ograła ją jeszcze podczas WTA Finals w Rijadzie.

Anisimova od momentu bolesnej "lekcji tenisa" w finale Wimbledonu nawet jeśli przegrywała, to kończyła mecz z co najmniej czterema gemami na koncie. Tak było w Rijadzie, gdy Jelena Rybakina ograła ją w stosunku 6:3, 6:1. W każdym innym spotkaniu rozgrywanym od Wimbledonu Amerykanka zdobywała więcej gemów. Nawet teraz w Indian Wells, gdzie doszło do deklasacji w starciu z jej udziałem.

WTA Indian Wells. Dwa sety w meczu Amanda Anisimova - Victoria Mboko

Notowana na szóstej pozycji w rankingu WTA Anisimova szybko żegnała się z turniejami w Brisbane i Dosze, w Australian Open dotarła do ćwierćfinału, z kolei w Dubaju do półfinału. W Indian Wells rozpoczęła od straty seta Anny Blinkową, w dwóch kolejnych partiach znokautowała Rosjankę, wygrała mecz 2:1 (5:7, 6:1, 6:0). Złudzeń nie pozostawiła także Emmie Raducanu (6:1, 6:1), wydawało się więc, że w czwartej rundzie przeciwko Victorii Mboko ponownie może zaprezentować się z bardzo dobrej strony.

Reprezentantka Kanady wcześniej pokonała Kimberly Birrell i Annę Kalinską, nie tracąc przy tym seta. Mecz z Anisimovą, rozgrywany w nocy z wtorku na środę czasu polskiego, rozpoczęła od wywierania presji na rywalkę, ta wprawdzie po długim gemie obroniła podanie, ale otrzymała pierwsze poważne ostrzeżenie od notowanej na 10. pozycji w rankingu WTA Mboko. Później obie zawodniczki skrupulatnie pilnowały podania, do pierwszego przełamania doszło dopiero przy stanie 3:3, wówczas break pointa wykorzystała Kanadyjka. Skromnej przewagi nie wypuściła do końca seta, wygrała 6:4.

Rozpędzona Mboko drugiego seta rozpoczęła od przełamania Anisimovej. Ta nie dość, że nie była w stanie odpowiedzieć przełamaniem powrotnym, to straciła kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Kanadyjka sukcesywnie budowała przewagę, oddała Amerykance tylko jednego gema. I po 73 minutach gry mogła cieszyć się ze zwycięstwa w meczu (6:4, 6:1) oraz awansu do ćwierćfinału, w którym zagra z Aryną Sabalenką.

Zaledwie 19-letnia Mboko po raz trzeci w karierze awansowała do turnieju rangi WTA 1000, odniosła też piąte w karierze zwycięstwo przeciwko rywalce z czołowej dziesiątki rankingu.

"Wiele rzeczy przeżywam po raz pierwszy, więc granie tutaj z zawodniczkami z pierwszej dziesiątki to prawdziwy zaszczyt. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę rywalizować na najwyższym poziomie i mam nadzieję, że tak będzie dalej" - przyznała podczas wywiadu na korcie przeprowadzonego tuż po meczu z Anisimovą.

Victoria Mboko Minas Panagiotakis AFP

Victoria Mboko Masahiro Sugimoto/The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Amanda Anisimova TIMOTHY A. CLARY AFP

