Lekarze natychmiast wbiegli na kort. Mecz US Open przerwany

Do przykrego zdarzenia doszło w pierwszej rundzie US Open podczas meczu Japończyka Yoshihito Nishioki z Serbem Miomirem Kecmanoviciem. Zacięty pojedynek między 53. zawodnik rankingu ATP walczył w zaciętym spotkaniu z kwalifikantem. Wyczerpujący mecz dał się we znaki wyżej notowanemu zawodnikowi, który na początku piątego seta nieoczekiwanie zasłabł. Kecmanović wygrać walowerem, a Nishioka opuścił kort na wózku.