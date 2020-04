Lekarz słynnego tenisisty Rafaela Nadala wyleczony z koronawirusa

Lekarz utytułowanego hiszpańskiego tenisisty Rafaela Nadala Angel Ruiz Cotorro, który zaraził się koronawirusem, jest już zdrowy i przebywa w domu w Barcelonie. Z powodu zakażenia spędził 17 dni w szpitalu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek przyjęła wyzwanie Rogera Federera. Wideo INTERIA.TV

"Czuję się znacznie lepiej, a przede wszystkim jestem wreszcie w domu" - zaznaczył Ruiz Cotorro w rozmowie z agencją EFE. Zalecono mu odpoczynek i unikanie mówienia, więc odpowiadał na pytania dziennikarza wiadomościami tekstowymi.

Reklama

Lekarz hiszpańskiej federacji tenisowej poinformował, że pierwsze objawy choroby zauważył u siebie pod koniec pierwszej połowy marca.



"Zostałem wówczas w domu i tak było aż do 22 marca. Pierwszy test na obecność koronawirusa zrobiono mi 18 marca i wynik był negatywny. Cztery dni później jednak miałem już wynik pozytywny i obustronne zapalenie płuc. Spędziłem w szpitalu 17 dni...Od środy jestem w domu, wciąż poddaję się leczeniu i zgodnie z wytycznymi poddany jestem 14-dniowej kwarantannie" - relacjonował.



Zapewnił jeszcze raz, że czuje się lepiej i powoli wraca do zdrowia.



Ruiz Cotorro to zaufany lekarz Nadala. Operował także innych znanych tenisistów, m.in. Argentyńczyka Juana Martina del Potro.



W Hiszpanii - według oficjalnych danych - liczba przypadków zakażenia koronawirusem przekroczyła 153 tysiące, odnotowano ponad 15 tysięcy zgonów.

Zdjęcie Rafael Nadal / AFP