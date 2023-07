Legendarna tenisistka przerywa milczenie. "Siedem miesięcy piekła"

Rak powracał, Martina Navratilova się jednak nie poddała

To naprawdę było siedem miesięcy piekła. Zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. (...) Schudłem około 11,3 kilograma, więc jestem teraz bardzo szczupły. Było ciężko, ale teraz jestem wolny od raka. I Julia, moja żona, ją też to przerażało

66-latka zdradziła też, jak wyglądała jej druga już walka w nowotworem i jak wpłynęło to na jej zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. "Samo leczenie było okropne. Chemioterapia, radioterapia, to naprawdę mnie znokautowało. Fizycznie było to wyczerpujące i wciąż mam to gdzieś z tyłu głowy. Nie można od tego uciec" - przyznała.