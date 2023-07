Była liderka światowego rankingu zawodową karierę zawiesiła tuż po wspomnianym turnieju wielkoszlemowym w Melbourne, chociaż wtedy można było przypuszczać, że będzie to już definitywny koniec. Wozniacki sprawdzała się w roli telewizyjnej ekspertki, a dodatkowo zbiegło się z dwoma pięknymi wydarzeniami, jakimi były narodziny dzieci (odpowiednio w 2021 i 2022 roku). W czerwcu 33-latka udzieliła dużego wywiadu Vogue, gdzie zapowiedziała, że ma zamiar wrócić na kort i zagrać w US Open . Wybór akurat tego turnieju nie był przypadkowy, bo Nowy Jork to ważne miejsce dla niej i jej partnera, byłego koszykarza Davida Lee.

Zagram w US Open. W Nowym Jorku jest po prostu elektryzująca atmosfera, której nie mam nigdy dość, a ponadto grało mi się tam tak dobrze przez wiele lat. Poza tym David był w New York Knicks przez pięć sezonów - oboje uwielbiamy to miejsce ~ tłumaczyła w tej rozmowie

Finalistka nowojorskiej imprezy z 2009 i 2014 roku otrzymała dziką kartę, ale oczywiście nie ma zamiaru wchodzić z marszu do tak wymagającego turnieju. Jednym z etapów przygotowań był chociażby niedawny Wimbledon, gdzie Wozniacki zagrała w turnieju legend. Dzięki temu miała okazję ponownie spotkać się na korcie z Agnieszką Radwańską . Ten mecz jednak oczywiście miał formę pokazową, a teraz Dunkę czeka oficjalny powrót do zawodowego touru WTA.

Na początek sierpnia zaplanowany został turniej w Montrealu i Wozniacki przy okazji ogłaszania swojego udziału w US Open zaznaczyła także, że wybiera się właśnie do Kanady, by wystąpić w tamtejszym turnieju w ramach przygotowań do głównego wyzwania. Organizatorzy turnieju przekazali z kolei bardziej szczegółowe informacje, w tym przede wszystkim konkretną datę jej meczu.

Długo wyczekiwany powrót Wozniacki do tenisa ma ustaloną datę i godzinę! Caroline Wozniacki swój pierwszy mecz od 2020 roku rozegra we wtorek, 8 sierpnia, podczas sesji dziennej ~ poinformowali

US Open pod znakiem powrotów

Tegoroczny US Open będzie charakteryzował się powrotami utytułowanych zawodniczek. Oprócz Wozniacki na kortach Flushing Meadows będziemy mogli oglądać bowiem także Simonę Halep , inną byłą liderkę światowego rankingu. Rumunka w ostatnich miesiącach przeżywała ciężkie chwile, bo w październiku została zawieszona za rzekome stosowanie środków dopingujących, czemu ostro zaprzeczała. Jej protesty bardzo głośno odbiły się w tenisowym środowisku, a najwidoczniej w całej sprawie mamy przełom, bo choć Halep w 2023 nie zagrała żadnego spotkania, to pojawiła się na liście zgłoszeń do amerykańskiego turnieju. Tytułu w Nowym Jorku będzie bronić oczywiście Iga Świątek.

Caroline Wozniacki / AFP

Caroline Wozniacki / AFP

Simona Halep / AFP