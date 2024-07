Gubernator Pensylwanii nakazał opuszczenie flag do połowy masztów w całym stanie, by uczcić jego pamięć. Podkreślił, że Comperatore zginął jak bohater, krzycząc "padnij" i zasłaniając swoją rodzinę. Przekazał także, że rozmawiał z rodziną zmarłego. Z kolei wdowa Helen Comperatore powiedziała mediom, że nie odebrała telefonu od prezydenta Joe Bidena, bo jej mąż go nie popierał i nie byłby z takiego faktu zadowolony.

Nie podała wtedy, czy kontaktował się z nią Trump. To wywołało falę oburzenia w amerykańskiej opinii publicznej. Muzyk i pisarz Mikel Jollett napisał na platformie X: "Przepraszam, ale po prostu nie mogę tego przeboleć. Mężczyzna zmarł uczestnicząc w wiecu Trumpa, a ten parszywy drań nawet jeszcze nie zadzwonił do rodziny? Żartujecie sobie k... ze mnie?" . Jego wpis zacytowała Martina Navratilova , która jest zadeklarowaną przeciwniczką Trumpa. Jej post polubiło ponad 6 tysięcy użytkowników.

Trumpowi całkowicie brakuje genu empatii, co czyni go psychopatą

We wtorek po południu pojawiły się jednak informacje od Helen Comperatore, że otrzymała telefon od prezydenta USA z lat 2017-2021 i kandydata na ten urząd w jesiennych wyborach. - Był bardzo miły i powiedział, że będzie nadal do mnie dzwonił w nadchodzących dniach i tygodniach. Powiedziałam mu to samo, co wszystkim innym. Corey odszedł z tego świata jako bohater, a Bóg przyjął go z otwartymi ramionami. Nie umarł tego dnia na próżno - napisała w poście na Facebooku.