Legenda tenisa ujawniła dramatyczną prawdę. Zmaga się z ciężką chorobą

Bjorn Borg to prawdziwa legenda tenisa. Karierę zakończył w wieku zaledwie 26 lat, ale na swoim koncie mógł naliczyć aż 11 wielkoszlemowych tytułów. Szwed w ostatnim czasie postanowił wydać książkę o swojej karierze. Wyjawił w niej, że jest ciężko chory.

Bjorn Borg jest ciężko chory

69-letni Bjorn Borg zdobył w tenisie właściwie wszystko, a po latach wciąż jest bardzo mocno zaangażowany w tę dyscyplinę, którą, mimo wczesnej sportowej emerytury, bardzo lubi. Jego rywalizacja z Johnem McEnroe na zawsze zapisała się w annałach tenisowej historii.

W ostatnim czasie wydał autobiografię o tytule "Heartbeat" (bicie serca - przyp. red.). Ta oficjalną premierę ma mieć 18 września, ale w niektórych krajach jest już dostępna do czytania. Fani Borga odnaleźli w niej informację o tym, że były tenisista jest chory na nowotwór.

Bjorn Borg dotychczas nie mówił o swojej chorobie

Jak dotąd Borg i jego rodzina nie wypowiadali się na temat jego choroby. W książce nie podano, na jakim etapie leczenia jest były sportowiec, jak i również, jakie narządy dotknął nowotwór.

Jak na razie nie wiadomo, czy Borg będzie ujawniał szerszej publiczności szczegóły dotyczące jego choroby, choć z pewnością podczas trasy promującej książkę nie uniknie pytań na ten temat.

Casper Ruud, Bjorn Borg i Hubert Hurkacz MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP