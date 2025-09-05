Legenda tenisa ujawniła dramatyczną prawdę. Zmaga się z ciężką chorobą
Bjorn Borg to żywa legenda tenisa, która wciąż jest mocno zaangażowana w ten sport. Szwed, który wygrał 11 wielkoszlemowych finałów pojawił się na tegorocznym US Open, kibicował też podczas finałów Wimbledonu. Ostatnio wydał książkę, w której opisał swoje życie. Okazało się, że pojawiło się w niej również nieznane wcześniej szerokiej publiczności wyznanie - Borg zmaga się z nowotworem.
Bjorn Borg to prawdziwa legenda tenisa. Karierę zakończył w wieku zaledwie 26 lat, ale na swoim koncie mógł naliczyć aż 11 wielkoszlemowych tytułów. Szwed w ostatnim czasie postanowił wydać książkę o swojej karierze. Wyjawił w niej, że jest ciężko chory.
Bjorn Borg jest ciężko chory
69-letni Bjorn Borg zdobył w tenisie właściwie wszystko, a po latach wciąż jest bardzo mocno zaangażowany w tę dyscyplinę, którą, mimo wczesnej sportowej emerytury, bardzo lubi. Jego rywalizacja z Johnem McEnroe na zawsze zapisała się w annałach tenisowej historii.
W ostatnim czasie wydał autobiografię o tytule "Heartbeat" (bicie serca - przyp. red.). Ta oficjalną premierę ma mieć 18 września, ale w niektórych krajach jest już dostępna do czytania. Fani Borga odnaleźli w niej informację o tym, że były tenisista jest chory na nowotwór.
Bjorn Borg dotychczas nie mówił o swojej chorobie
Jak dotąd Borg i jego rodzina nie wypowiadali się na temat jego choroby. W książce nie podano, na jakim etapie leczenia jest były sportowiec, jak i również, jakie narządy dotknął nowotwór.
Jak na razie nie wiadomo, czy Borg będzie ujawniał szerszej publiczności szczegóły dotyczące jego choroby, choć z pewnością podczas trasy promującej książkę nie uniknie pytań na ten temat.