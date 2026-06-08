Legenda tenisa ostrzega Chwalińską. "Jeśli to zrobi, popełni błąd"

Powoli opadają emocje po tegorocznej edycji Roland Garros, gdzie niezwykłą historię napisała Maja Chwalińska. Polka, żeby w ogóle wystartować w turnieju głównym, musiała przedzierać się przez kwalifikacje. Zrobiła to jednak skutecznie, a później w Paryżu zaczęła się jej bajka.

24-latka kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa i sensacyjne dotarła do finału. W nim musiała jednak uznać wyższość Mirry Andriejewej. O pięć lat młodsza Rosjanka była faworytką decydującego starcia i ze swojej roli wywiązała się w stu procentach. Polka stawiała opór, ale ostatecznie musiała uznać wyższość rywalki, przegrywając 3:6, 2:6.

Porażka w finale nie zmienia jednak faktu, że we Francji Chwalińska osiągnęła ogromny sukces. Świadczy o tym przede wszystkim ranking, w którym Polka z drugiej setki awansowała aż na 21. miejsce. To przepaść.

Słynna Davenport ostrzega Polkę. Tego nie może zrobić przed Wimbledonem

24-latka z miejsca stała się zarówno polską jak i światową gwiazdą sportu. To nie oznacza jednak, że nie ma nad czym już pracować. Lindsay Davenport, zwyciężczyni sześciu turniejów wielkoszlemowych, zwróciła uwagę, że Chwalińska ma wiele do poprawy w swoim serwisie. Przestrzega także Polkę, by przed Wimbledonem nie rozgrywała już żadnego turnieju.

- Nie powinna w najbliższych tygodniach jeździć na inne zawody. Jeśli to zrobi, popełni błąd. Poradziłabym jej, żeby wróciła do domu, zadbała o regenerację swojego ciała oraz umysłu - podkreśliła Davenport w podcaście The Big T.

- Musi nauczyć się trochę mocniejszego snapu przy serwisie. Zdecydowanie chcemy też, żeby prędkość jej pierwszego serwisu wzrosła - dodała Amerykanka.

Chwalińska już zdecydowała. Oto jej najbliższe plany

Co najważniejsze, sama Chwalińska również doszła do wniosku, że przed Wimbledonem nie zamierza się forsować. Jeszcze w Paryżu tenisistka zapowiedziała, że najbliższy czas poświęci na regenerację i do gry wróci dopiero podczas Wimbledonu. Na razie nie wiadomo jednak, czy zacznie wielkoszlemowe zmagania w Londynie od pierwszej rundy czy od kwalifikacji.

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News





Przyszłość reprezentacji Polski po Robercie Lewandowskim. Co dalej z Biało-Czerwonymi? Polsat Sport