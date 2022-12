Boris Becker wyszedł w czwartek z więzienia po ośmiu miesiącach spędzonych w brytyjskim zakładzie. Kolejnym krokiem jest deportacja do ojczystych Niemiec.

Boris Becker i przestępstwa finansowe. Niemiec wraca do ojczyzny

Po wyjściu zza krat, Becker od razu skierował się do samolotu, który miał go przetransportować do Niemiec. Deportację potwierdził jego adwokat Christian-Oliver Moser.