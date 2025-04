Legenda tenisa nie wytrzymała po słowach Trumpa. Padły słowa o bankructwie

Wypowiedź Trumpa ws. nałożonych niedawno opłat celnych na całym świecie stała się sporym tematem dyskusji nie tylko ze względu na temat, ale również formę. Prezydent USA użył w niej wulgarnych określeń i w bardzo obrazowy sposób przedstawił to, jak widzi aktualną sytuację w Kongresie i wśród niepewnych dalszych kroków republikanów.

Donald Trump twierdzi, że cła zadziałały i państwa proszą o podpisanie umów

Donald Trump wywołał wojnę handlową - nałożył wysokie cła na niemal wszystkie kraje na świecie i czeka na odpowiedź państw w tym zakresie. Jak twierdzi, nie jest przekonany do tego, by iść z nimi na układ, a te mają naciskać na jego administrację ws. polubownego rozwiązania całej sytuacji. Prezydent USA postanowił w bardzo osobliwy sposób skomentować te działania podczas uroczystej kolacji zorganizowanej w ramach kampanii wyborczej republikanów do Kongresu.

"Mówię wam, te kraje dzwonią do nas, całują mnie po tyłku. Umierają, żeby zawrzeć umowę. Proszę, proszę pana, zawrzyjmy umowę. Zrobię wszystko. Zrobię wszystko, proszę pana" - mówił Trump. "Potem widzę jakiegoś zbuntowanego republikanina, wiecie, jakiegoś gościa, który chce się popisywać: o, myślę, że Kongres powinien przejąć negocjacje. Oni nie umieją negocjować tak jak ja" - zapewniał. Jego wypowiedź odbiła się szerokim echem na całym świecie.

Martina Navratilova skrytykowała Donalda Trumpa

Niepochlebnie o słowach Trumpa wypowiedziała się m.in. znana tenisistka, Martina Navratilova, w przeszłości również trenerka Agnieszki Radwańskiej, ale przede wszystkim wielka sportowa mistrzyni o mocnym charakterze. Była zawodniczka jest obywatelką Stanów Zjednoczonych i od lat nie ukrywa swojej niechęci do Donalda Trumpa. Postanowiła skupić się na jego ostatniej wypowiedzi. Reklama

"Sześciokrotny bankrut myśli, że jest dobrym negocjatorem. Znaczy, to człowiek, którego kasyno zbankrutowało. Urodził się w trzeciej bazie i nawet nie dotarł do bazy domowej..." - napisała Navratilova, nawiązując w swojej wypowiedzi do zasad gry w baseball - trzecia baza jest tą najbliżej bazy domowej, co miało oznaczać, że Trump urodził się w bogatej rodzinie i nie potrafił tego dobrze wykorzystać.

Trump doprowadził na przestrzeni lat do bankructwa sześciu swoich biznesów - czterech kasyn i dwóch hoteli rozsianych w Atlantic City i Nowym Jorku. Chodzi o Trump Taj Mahal (bankructwo w 1991 roku), Trump Plaza Hotel and Casino (bankructwo w 1992 roku), Plaza Hotel (bankructwo w 1992 roku), Trump Castle Hotel and Casino (bankructwo w 1992 roku), Trump Hotels and Casino Resorts (bankructwo w 2004 roku) i Trump Entertainment Resorts (bankructwo w 2009 roku).

Donald Trump / MANDEL NGAN / AFP / AFP