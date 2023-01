Amerykański tenisista John McEnroe czterokrotnie wygrywał US Open i trzy razy okazał się najlepszy w Wimbledonie - w grze pojedynczej. To on był bohaterem głośnego filmu Janusa Metza Pedersena "Borg McEnroe. Między odwagą a szaleństwem", o finale wimbledońskim w 1980 roku. Tam brawurowo wcielił się w niego Shia LeBeouf.