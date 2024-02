Halep złożyła wyjaśnienia. Niebawem dowiemy się, co dalej

Głos w sprawie zawieszenia Simony Halep zabrała triumfatorka Australian Open i US Open, Kim Clijsters. Belgijka sądzi, że w całej sprawie doszło do dużej niesprawiedliwości. Chodzi o to, że odpowiedzialności za nią nie poniósł zespół tenisistki, a wyłącznie ona.

Clisters widzi tu wielką niesprawiedliwość. "Zespół powinien ponieść konsekwencje"

- Jestem ciekawa, co w przyszłości będzie robić WTA. To może się zdarzać w kółko, widzieliśmy to w przeszłości, kiedy trenerzy przychodzą i przejmują kontrolę nad życiem zawodnika. Chcą mieć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi, którzy rozmawiają z zawodnikiem. To zdecydowanie ogromna "czerwona flaga" - mówiła Kim Clijsters.