" Kobiecy tenis staje się pośmiewiskiem z powodu tych okropnych polityk, które przedkładają zdrowie psychiczne i tożsamość mężczyzn nad kobiety, które odkryły miłość do tenisa. Kobiety dzwonią do nas i błagają o pomoc, aby mogły grać uczciwie. Skarżą się, nie wiedzą, gdzie jeszcze mogą się zwrócić. Istnieje już kategoria dla sportowców płci męskiej. Pozwólmy również kobietom cieszyć się grą w tenisa" - pisała na Twitterze Kim Shasby Jones, czyli przewodnicząca organizacji ICONS (Niezależnej Rady Sportu Kobiet).

Zgodziła się z nią legenda tej dyscypliny sportu Martina Navratilova, która na koncie ma osiemnaście singlowych tytułów wielkoszlemowych. "Tenis kobiet nie jest dla nieudanych sportowców płci męskiej - niezależnie od wieku. To nie jest w porządku i nie jest sprawiedliwe. Czy byłoby to dozwolone na US Open w tym miesiącu? Tylko z dowodem osobistym? Nie sądzę..." - zatweetowała.