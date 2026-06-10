Legenda pełna uznania dla Chwalińskiej. Tak ją wyróżnił. Poszło w świat

Takiego scenariusza nie przewidywali nad Wisłą nawet najwięksi optymiści. Przed rozpoczęciem rywalizacji w stolicy Francji, większość uwagi polskiej opinii publicznej skupiona była na Idze Świątek.

Tymczasem to nie była liderka rankingu WTA, a 24-letnia Maja Chwalińska skradła show na francuskich kortach. Do turnieju głównego musiała przedzierać się przez kwalifikacje, ale gdy już dostała się do głównej drabinki, to zadomowiła się w niej na dobre.

Maja Chwalińska kroczyła w Paryżu od zwycięstwa do zwycięstwa. Zatrzymała się dopiero w finale, w którym lepsza okazała się o pięć lat młodsza od naszej reprezentantki Mirra Andriejewa. Rosjanka była faworytką turnieju i udźwignęła presję w decydującym starciu. Wygrała 6:3, 6:2.

Przegrany finał niczego jednak nie zmienił. Dzięki swojej postawie przez całe dwa tygodnie rywalizacji w Paryżu Maja Chwalińska zyskała miliony nowych kibiców. Fani nie mogli wręcz uwierzyć, jak 24-latka - dotychczas bez spektakularnego sukcesu na największych turniejach - odsyłała do domu kolejne groźne rywalki.

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Pełen uznania dla dokonań Chwalińskiej były także światowe gwiazdy tenisa. Między innymi Andrea Agassi skierował pod adresem Polki wiele miłych słów.

- Dotarcie od kwalifikacji do finału takiego turnieju to jedno z najtrudniejszych wyzwań. Nie musisz przejmować się tymi wszystkimi artykułami, tym, co mówią inni. Rozwijaj się, rób swoje, ponieważ masz wyjątkowy dar do tego sportu - mówił do Mai na antenie TNT Sports Amerykanin.

Mistrz olimpijski na tych słowach jednak nie poprzestał. W swoim podsumowaniu turnieju na Instagramie wśród kilku zdjęć opublikował m.in. fotografię właśnie z Chwalińską, wykonaną w Paryżu. "Dziękuję przyjaciołom, nowym i starym, którzy sprawili, że był to tak niezapomniany czas" - napisał Agassi.

Maja Chwalińska i Andrea Agassi agassi ESP/Instagram





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