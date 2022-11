Legenda nie ma wątpliwości. Emma Raducanu powinna iść na terapię

- Emma Raducanu powinna chodzić na terapię, by poszukać swojej duszy i odnaleźć to, co tak naprawdę chciałaby w życiu - powiedziała Billie Jean King cytowana przez "Daily Mail". Była amerykańska tenisistka stwierdziła, że Brytyjka powinna dać sobie czas i przestrzeń, żeby wziąć oddech od sportu.