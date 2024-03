Legenda męskiego tenisa broni decyzji Sabalenki o grze. Stanowcze słowa

W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego w życiu Aryny Sabalenki doszło do tragedii, ponieważ zginął jej życiowy partner - Konstantin Kołcow. Początkowo zagraniczne media donosiły, że u byłego hokeisty i trenera doszło do oderwania skrzepu krwi. Następnie policja z Miami poinformowała, że Białorusin wypadł z balkonu, co wywołało spekulacje, że odebrał sobie życie. Swoją wersję przedstawiła była żona Kołcowa, która twierdzi, że amerykańska policja przekazała jej, iż w jego pokoju znaleziono puste butelki po alkoholu, tak więc kobieta twierdzi, że jej były mąż najprawdopodobniej był pijany i wypadł. Nadal nie ma jednej, oficjalnej wersji tej tragedii, bo trwa śledztwo. Mimo wielkiej straty Sabalenka zdecydował się nie rezygnować z gry w Miami Open, co zostało różnie odebrane.

