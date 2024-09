Legenda bezlitosna dla rywala Huberta Hurkacza. "To jego największy problem"

John McEnroe w Berlinie pomagał będzie zawodnikom z Europy, Bjorn Borg natomiast wspierał będzie tenisistów z innych kontynentów. Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań panowie udzielili wywiadu dziennikowi "Bild" i wrócili wspomnieniami do czasów, gdy sami zachwycali na kortach. Podzielili się także swoimi przemyśleniami na temat poszczególnych zawodników , którzy obecnie wyróżniają się w tourze.

John McEnroe wymownie o sytuacji Alexandra Zverava. Mógłby zostać mistrzem Wielkiego Szlema, gdyby nie popełniał jednego błędu

"Zverev? Obstawiałem, że w tym roku wygra French Open. Wyglądał dobrze, ale brakowało mu tchu. Był w dobrej sytuacji. Puka do drzwi. Jest blisko, a jednocześnie tak daleko. Twierdzenie, że nie może wygrywać wielkich imprezy, byłoby absurdem. Oczywiście, że może wygrać. (...) Myślę, że jeśli nadal będzie stawiał się na swoim miejscu, zrobi to. Jego problemem jest to, że na początku turniejów rozgrywa zbyt wiele długich meczów. Nie zostaje mu później już tyle w zbiorniku, kiedy tego potrzebuje" - przyznał były lider rankingu singlowego i deblowego.