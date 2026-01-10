Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ledwo Polska awansowała, a tu taki komunikat od Hurkacza. I ta mina Świątek

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Tuż po awansie do finału United Cup 2026 Hubert Hurkacz i cała polska ekipa nadali komunikat, który nie pozostawił żadnych złudzeń co do nastroju i motywacji naszej kadry przed decydującym starciem ze Szwajcarią. Miny członków teamu, w tym Igi Świątek, mówią same za siebie.

Dwoje tenisistów w białych strojach wymienia uścisk dłoni na korcie podczas meczu. Mężczyzna patrzy na swoją partnerkę, oboje są w sportowej koncentracji, atmosfera wydarzenia sportowego.
Hubert Hurkacz, Iga ŚwiątekRob PrangeAFP

Polska wzięła rewanż na USA za zeszłoroczne starcie w United Cup i zwyciężyła 2:1, awansując do finału reprezentacyjnych tenisowych rozgrywek. Zaczęło się od wygranej Huberta Hurkacza, który po pełnym emocji i zwrotów akcji meczu pokonał Taylora Fritza 7:6(1), 7:6(2). Potem przyszedł czas na Igę Świątek i jej pojedynek z Coco Gauff. I tu szanse amerykańskiej ekipy wyrównały się po tym, jak mistrzyni Roland Garros 2025 zatriumfowała nad Polką 6:4, 6:2.

O losach awansu rozstrzygnął mikst. Na kort wyszedł świetnie spisujący się i zaprawiony w bojach duet Katarzyna Kawa/Jan Zieliński. "Biało-czerwoni" wygrali 7:6(5), 7:6(3), meldując tym samym całą ekipę w finale United Cup 2026. Chwilę później polska drużyna nadała komunikat specjalny.

    Komunikat od Hurkacza i polskiej ekipy. A jutro wielki finał

    Wielka radość w polskiej kadrze tenisa po sukcesie w Sydney. Po trzech emocjonujących sobotnich meczach "biało-czerwona" ekipa nagrała specjalne wideo. Uśmiechnięci od ucha do ucha, słowami Huberta Hurkacza, dziękują za dotychczasowe wsparcie, niejako zapraszając do trzymania kciuków w finale.

    "Właśnie awansowaliśmy do finału! Dziękujemy za wsparcie. Do boju, Polsko!" - przekazał Hurkacz, przy radosnych wiwatach reszty teamu, w tym uśmiechniętej od ucha do ucha Igi Świątek.

    Finał Polska - Szwajcaria zaplanowany jest na niedzielę 11 stycznia. Jako pierwsza na kort wyjdzie Iga Świątek, która zmierzy się w pojedynku z Belindą Bencic (7.30 polskiego czasu). Następnie Hubert Hurkacz spróbuje swoich sił w starciu ze Stanem Wawrinką (nie wcześniej niż o godzinie 9.00). Jeśli po obu meczach będzie remis, obie reprezentacje wystawią do boju miksty, i to osiągnięty wówczas rezultat będzie rozstrzygający.

    Statystyki przemawiają na korzyść Polski. Hurkacz i Wawrinka spotkali się dotychczas na korcie raz, w 2023 roku w United Cup. Nasz reprezentant wygrał wówczas 7:6, 6:4. Z kolei Świątek i Bencic mierzyły się siedmiokrotnie, z czego sześć razy górą była Iga. Wygrała w Wuhan (2025), na Wimbledonie (2025, 2023), w Dosze (2023), United Cup (2023) i Adelajdzie (2021), a przegrała tylko na US Open w w 2021 roku.

    Hubert Hurkacz: Czuję radość z powrotu do gry. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Hubert Hurkacz
    Hubert HurkaczDAVID GRAY / AFPAFP
    Dwoje tenisistów w sportowych strojach cieszy się ze zwycięstwa na korcie, uśmiechając się i obejmując po zakończonym meczu.
    Katarzyna Kawa i Jan Zieliński rywalizowali w mikście o finał United CupIzhar KHAN / AFPAFP
    Tenisistka w białej koszulce i czerwonej spódniczce odbijająca piłkę tenisową rakietą podczas meczu na niebieskim korcie, dynamiczna poza sportowca.
    Iga Świątek, United Cup 2026IZHAR KHANAFP

