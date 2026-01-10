Ledwo Polska awansowała, a tu taki komunikat od Hurkacza. I ta mina Świątek

Polska wzięła rewanż na USA za zeszłoroczne starcie w United Cup i zwyciężyła 2:1, awansując do finału reprezentacyjnych tenisowych rozgrywek. Zaczęło się od wygranej Huberta Hurkacza, który po pełnym emocji i zwrotów akcji meczu pokonał Taylora Fritza 7:6(1), 7:6(2). Potem przyszedł czas na Igę Świątek i jej pojedynek z Coco Gauff. I tu szanse amerykańskiej ekipy wyrównały się po tym, jak mistrzyni Roland Garros 2025 zatriumfowała nad Polką 6:4, 6:2.

O losach awansu rozstrzygnął mikst. Na kort wyszedł świetnie spisujący się i zaprawiony w bojach duet Katarzyna Kawa/Jan Zieliński. "Biało-czerwoni" wygrali 7:6(5), 7:6(3), meldując tym samym całą ekipę w finale United Cup 2026. Chwilę później polska drużyna nadała komunikat specjalny.

Komunikat od Hurkacza i polskiej ekipy. A jutro wielki finał

Wielka radość w polskiej kadrze tenisa po sukcesie w Sydney. Po trzech emocjonujących sobotnich meczach "biało-czerwona" ekipa nagrała specjalne wideo. Uśmiechnięci od ucha do ucha, słowami Huberta Hurkacza, dziękują za dotychczasowe wsparcie, niejako zapraszając do trzymania kciuków w finale.

"Właśnie awansowaliśmy do finału! Dziękujemy za wsparcie. Do boju, Polsko!" - przekazał Hurkacz, przy radosnych wiwatach reszty teamu, w tym uśmiechniętej od ucha do ucha Igi Świątek.

Finał Polska - Szwajcaria zaplanowany jest na niedzielę 11 stycznia. Jako pierwsza na kort wyjdzie Iga Świątek, która zmierzy się w pojedynku z Belindą Bencic (7.30 polskiego czasu). Następnie Hubert Hurkacz spróbuje swoich sił w starciu ze Stanem Wawrinką (nie wcześniej niż o godzinie 9.00). Jeśli po obu meczach będzie remis, obie reprezentacje wystawią do boju miksty, i to osiągnięty wówczas rezultat będzie rozstrzygający.

Statystyki przemawiają na korzyść Polski. Hurkacz i Wawrinka spotkali się dotychczas na korcie raz, w 2023 roku w United Cup. Nasz reprezentant wygrał wówczas 7:6, 6:4. Z kolei Świątek i Bencic mierzyły się siedmiokrotnie, z czego sześć razy górą była Iga. Wygrała w Wuhan (2025), na Wimbledonie (2025, 2023), w Dosze (2023), United Cup (2023) i Adelajdzie (2021), a przegrała tylko na US Open w w 2021 roku.

