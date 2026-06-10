Ledwie Chwalińska wróciła do Polski, a tu zagrywka Francuzów. Od razu zawrzało

W ostatnim czasie Maja Chwalińska na własnej skórze przekonuje się, jakie to uczucie zdobyć olbrzymią rozpoznawalność i to w błyskawicznym tempie. Po tym, jak 24-latka stała się największą sensacją tegorocznego French Open, jej nazwisko odmieniane było przez wszystkie przypadki.

To oczywiście sprawiło, że po powrocie z Paryża do Polski, 21. rakieta na świecie nie mogła opędzić się od zakochanych w niej kibicach, a także przedstawicielach mediów, którzy chcieli zadać jej mnóstwo pytań. Na część z nich miała także odpowiedzieć na antenie "Dzień Dobry TVN", gdzie została kompletnie zaskoczona sytuacją w studiu.

W czasie, kiedy Polka dawała poznać się bliżej całej Polsce, organizatorzy Rolanda Garrosa dalej zachwycali się jej osiągnięciem z ostatnich tygodni. Profile French Open w mediach społecznościowych od pewnego momentu przepełnione są kolejnymi nagraniami z Chwalińską w roli głównej i nie inaczej było tym razem.

Francuzi postanowili rozpocząć półminutowe nagranie najazdem na flagę Polski, po czym dodać wiele ujęć z uśmiechniętą Chwalińską w roli głownej, przy okazji chwaląc się jej najlepszymi zagraniami podczas niedawnego turnieju.

A to wciąż nie koniec, bo jako podkład muzyczny do tego materiału posłużyła polska piosenka, "Nareszcie", której wykonawcami są Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia (Męskie Granie Orkiestra 2026).

- Co za przygoda, Maja Chwalińska - dodali w opisie posta Francuzi, dodając emotikonę gwiazdy, co jednoznacznie opisuje ich stosunek do naszej zawodniczki.

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Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać Materiał uzyskał prawie 90 tysięcy polubień w dobę od momentu publikacji i podano go dalej prawie 3 tysiące razy. W sekcji komentarzy pojawiła się również Zalia, jedna z autorek utworu dziękując za jego wybór, a inny użytkownicy TikToka nie ukrywali, że podkład muzyczny został wybrany wręcz idealnie.

Teraz przed Mają Chwalińską krótka przerwa od tenisa, podczas której będzie ona mogła poukładać sobie w głowie to, co wydarzyło się w Paryżu. W drugiej części miesiąca uda się ona do Londynu, aby wystartować na Wimbledonie.

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzębowski East News

Maja Chwalińska Dubreuil Corinne/ABACA/Abaca/East News East News

Maja Chwalińska Robert Prange Getty Images





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