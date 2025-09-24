Lanie od Świątek do zera, nazajutrz tytuł. A teraz takie przywitanie z Pekinem

Gdyby ceremonia losowania drabinki WTA 1000 w Pekinie odbywała się w poniedziałek na bazie rankingu opublikowanego kilkanaście godzin wcześniej, Barbora Krejčíková miałaby trochę więcej czasu na odpoczynek. Dziś byłaby już w Pekinie rozstawiona, a tak tego przywileju dostąpi zapewne najwcześniej w Wuhanie.

W efekcie musiała grać już w pierwszej rundzie - zaledwie cztery dni po bolesnym laniu, jakie w Seulu dostała w ćwierćfinale od Igi Świątek. I trzy dni po wygraniu w stolicy Korei pierwszego w tym roku tytułu, ale w... grze podwójnej.

W środę zaczęły się zmagania w dolnej połówce drabinki China Open. 29-latka z Ivančic koło Brna rywalizowała z Anną Blinkową, z którą dotąd zawsze wygrywała. A z uwagą na tę parę patrzyła już finalistka z Seulu - Jekaterina Aleksandrowa, bo to ona w tej sekcji drabinki została właśnie rozstawiona. I z Czeszką bądź też swoją rodaczką ma rywalizować w drugiej rundzie.

To może być zresztą największy hit piątkowo-sobotnich zmagań.

WTA 1000 w Pekinie. Barbora Krejčíková kontra Anna Blinkowa. Finałowa rywalka Świątek z Seulu z niepokojem śledziła wydarzenia

Z Blinkową czeska mistrzyni Wimbledonu z poprzedniego sezonu jeszcze nie przegrała, ale takie pierwsze mecze w turniejach często bywają zagadką. Zwłaszcza, że Barbora w Seulu w sześć dni rozegrała siedem spotkań, licząc te starcia deblowe. A i sporo godzin przesiedziała zapewne na tamtejszych obiektach, oczekując na poprawę pogody.

Barbora Krejcikova GLYN KIRK / AFP AFP

Teraz miała wolny poniedziałek i wtorek, w środę musiała już przystąpić do gry. Blinkowa zaś miała więcej wolnego, choć w Seulu też była. Tyle że tam w singlu przegrała już pierwszy mecz w kwalifikacjach, a w deblu - też pierwszy. I to z czeskim duetem... Kateřina Siniaková/Barbora Krejčíková.

Tyle że na korcie żadnej różnicy pod kątem ewentualnego zmęczenia nie było widać. Czeszka bardzo szybko przełamała rywalkę, miała pełną kontrolę nad wydarzeniami. A różnicę podkreśliła w siódmym gemie, uzyskując breaka do zera. W całym secie ani razu nie musiała grać na przewagi przy swoim serwisie, wszystkie gemy wygrywała "lekko, łatwo i przyjemnie".

Blinkowa nie spisywała się może źle, miała 11 niewymuszonych błędów, przy dziewięciu Czeszki. Różnica na korcie, zwłaszcza w ofensywie, była jednak widoczna gołym okiem.

Rosjanka dobrze zaczęła jednak drugiego seta, wygrała dwa pierwsze gemy, w trzecim prowadziła 40-15 i serwowała. I dwa razy nie zagrała pierwszego serwisu, a po drugim Barbora od razu przejmowała inicjatywę. I kończyła akcje przy siatce, jak wytrawna deblistka. Za moment wyrównała na 2:2 i na tym emocje się zakończyły. Przygaszona Rosjanka nie była w stanie już się podnieść, w czterech kolejnych gemach wygrała zaledwie sześć akcji. Przegrała 2:6, 2:6.

Tak więc to Krejčíková zagra w piątek z Aleksandrową w meczu, który śmiało można określić hitem. Bilans ich starć jest nieznacznie korzystny dla mieszkającej w Czecha Rosjanki, ale dwie ostatecznie potyczki wygrała ta rodowita Czeszka.

Barbora Krejcikova: Brak mi słów, to jest nierealne. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Barbora Krejcikova rywalizowała z Qinwen Zheng o awans do finału WTA Finals Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Anna Blinkowa Sean M. Haffey AFP