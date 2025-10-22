Lanie od Igi Świątek w 59 minut, teraz poszło jeszcze szybciej. Rekord Polki poprawiony

Uśmiech nie schodzi jej z twarzy, nie biega z pretensjami, nie rzuca rakietą, ma pogodne usposobienie - za to m.in. Eva Lys jest lubiana w tenisowym świecie. Coraz częściej też pokazuje swoje umiejętności, a te są już bardzo wysokim poziomie. W rankingu WTA minęła już Magdę Linette i Magdalenę Fręch, dziś w WTA 500 w Tokio miała szansę minąć Laurę Siegemund, wskoczyć do TOP 40 i stać się najwyżej klasyfikowaną niemiecką tenisistką.

Warunkiem było zwycięstwo z Victorią Mboko - rewelacyjną 19-latką z Kanady, która w sierpniu sensacyjnie wygrała WTA 1000 z Montrealu. Od tamtego czasu miała długą serię porażek, we wtorek w stolicy Japonii zdołała ją jednak przerwać, ograła Biancę Andreescu, byłą mistrzynię US Open.

Kanadyjka pokazała jednak to, czym imponowała w Montrealu. Przy okazji zapisała się historycznym rekordem w kartach statystycznych Evy Lys. I wysłała sygnał Jelenie Rybakinie ws. jej gry w WTA Finals.

WTA Tokio. Victoria Mboko kontra Eva Lys w meczu o ćwierćfinał. Tę parę obserwowała Jelena Rybakina

Aby zagrać w WTA Finals w Rijadzie Rybakina musi w Tokio awansować przynajmniej do półfinału, dopiero wtedy zaczną jej się naliczać punkty do rankingu WTA Race. Jeśli tego nie dokona, w stolicy Arabii Saudyjskiej wystąpi Mirra Andriejewa.

Droga zaś dla Kazaszki biegnie przez Kanadę - i jest bardzo wyboista. W czwartek Rybakina zmierzy się w 1/8 finału z Leylah Fernandez, która w niedzielę wygrała WTA 250 w Osace. A jeśli wygra, to w piątek zagra z Mboko. O setki tysięcy dolarów gwarantowane za sam występ w WTA Finals. Z nastolatką zaś przegrała walkę o finał w Montrealu.

Victoria Mboko Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP

W starciu Lys z Mboko trudno było jednoznacznie wskazać faworytkę, choć Kanadyjka dość pewnie wygrała ich starcie w maju w Paryżu. Lys była ostatnio na fali wznoszącej, w Pekinie zagrała w ćwierćfinale, w Tokio wygrała bez straty seta już trzy mecze, zaczynała bowiem od kwalifikacji.

A jednak w tym meczu od początku do końca nie zaistniała, Mboko rozdawała karty. Mocnymi zagraniami ustawiała sobie grę, wygrała seta 6:1 w zaledwie 25 minut. Mało tego, miała w nim tylko dwa niewymuszone błędy, co świadczy o wyjątkowej precyzji ataków 19-latki.

Jasne się też stało, że Niemka może doznać najszybszej porażki w całej karierze w pełnych meczach głównego cyklu WTA. Czyli od turniejów WTA 250 wzwyż. Do tej pory było to 59 minut ze styczniowego starcia z Igą Świątek w Melbourne, wtedy cieszyła się po wygranym gemie w drugiej partii jakby wygrała całe spotkanie. Bo to był ten honorowy punkt w wyniku.

Tymczasem gdy w drugim secie Mboko prowadziła już 5:0, na zegarze były dopiero... 43 minuty gry. Później Kanadyjka nieco się rozprężyła, dwa ostatnie gemy były bardzo zacięte, obi wygrały po jednym. A to oznaczało 6:1 i 6:1 - po 55 minutach.

Teraz Mboko czeka na piątkowe starcie - z Rybakiną lub swoją rodaczką Leylah Fernandez.

Najkrótsze przegrane spotkania Evy Lys w głównym cyklu WTA (pełne mecze, bez kreczów):

55 minut - 1:6, 1:6 z Victorią Mboko (Tokio, 2025)

59 minut - 0:6, 1:6 z Igą Świątek (AO, 2025)

60 minut - 1:6, 3:6 z Paulą Badosą (Berlin, 2025)

62 minuty - 1:6, 1:6 z Igą Świątek (Stuttgart, 2022)

62 minuty - 2:6, 4:6 z Clarą Burel (Wimbledon, 2024)

64 minuty - 2:6, 1:6 z Jasmine Paolini (Stuttgart, 2025)

Eva Lys Yuichi Yamazaki AFP

Victoria Mboko Masahiro Sugimoto/The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

