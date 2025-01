Kyrgios wszedł na kort niedługo po Świątek. Bohater narodowy zawiódł

John Cain Arena to drugi co do wielkości obiekt w kompleksie tenisowym w Melbourne, ale trzeci co do ważności. Wcześniej organizatorzy ustawili tu pojedynki Stefanosa Tsitsipasa, Igi Świątek i Jessiki Peguli, czyli uznanych marek w świecie tenisa. Zawodniczek i zawodnika ze ścisłej czołówki. To jednak mecz Nicka Kyrgiosa, nienotowanego w rankingu ATP, z Jacobem Fearnleyem, który notowany jest od nieco ponad roku, został uznany za ten najbardziej prestiżowy. W wieczornej sesji, gdy nad Melbourne już się ściemniało.

