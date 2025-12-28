Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kyrgios pokazał, co dostał od Sabalenki przed meczem. Prosto z Rosji. Jest reakcja

Na to starcie czeka cały tenisowy świat. W niedzielne popołudnie będziemy świadkami "Bitwy Płci", w której Aryna Sabalenka zmierzy się z Nickiem Kyrgiosem. Dzień przed tym wyjątkowym pojedynkiem Australijczyk za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazał, co otrzymał od liderki rankingu WTA. Jego reakcja nie mogła być inna.

Dwie osoby stoją naprzeciw siebie i patrzą sobie w oczy, między nimi ustawiony jest duży, srebrny puchar na tle nowoczesnego budynku.
Aryna Sabalenka, Nick KyrgiosFADEL SENNAAFP

- Myślę, że mam naprawdę duże szanse. Jestem bardzo pewny swoich umiejętności. To będzie świetna zabawa, ale też trochę się denerwuję. Lubię robić rzeczy nieszablonowe. Szczerze mówiąc, niewielu mężczyzn na moim miejscu zrobiłoby to i skorzystało z okazji. Nie wiem, co się stanie, zobaczymy - mówił niedawno Nick Kyrgios o starciu z Aryną Sabalenką.

Nie da się ukryć, że mecz ten generuje mnóstwo emocji, także tych negatywnych. Wielu kibiców i ekspertów uważa, że takie spotkanie jest zbędne, wręcz nieeleganckie. Według innych będzie to ciekawa promocja tenisa i wyjście poza standardowe ramy.

To Sabalenka dała Kyrgiosowi. Dzień przed meczem. W Rosji poruszenie

Wyczekiwane starcie odbędzie się 28 grudnia w Coca-Cola Arena w Dubaju około godz. 17:00. Zasady będą nieco inne niż te, które obowiązują w klasycznych turniejach. Zarówno Kyrgios, jak i Sabalenka będą mogli skorzystać tylko z pierwszego serwisu. Oprócz tego strona Białorusinki będzie pomniejszona o 9 proc. w stosunku do regulaminowego placu gry.

W mediach społecznościowych już teraz możemy znaleźć wiele materiałów promujących niedzielne wydarzenie. Doszło już również do spotkania obu gwiazd. Okazuje się, że do Dubaju Aryna Sabalenka nie przyjechała z pustymi rękami.

    Na Instagramie tenisista roku opublikował zdjęcie, na którym widnieją... rosyjskie cukierki. Taki upominek Australijczyk otrzymał od pierwszej rakiety świata. Jaka była jego reakcja?

    "Dzięki za prezent! Nie mogę się doczekać jutra!" - odpowiedział. Gest liderki damskiego rankingu błyskawicznie został dostrzeżony przez media z Rosji. "Aryna Sabalenka obdarowała finalistę Wimbledonu 2022 i byłego 13. w rankingu światowym Australijczyka Nicka Kyrgiosa rosyjskimi słodyczami" - odnotowano na łamach portalu championat.com.

    Kolorowe cukierki oraz pudełko wafelków marki Korowka umieszczone na niebieskiej rakiecie tenisowej, w tle fragmenty boiska tenisowego.
    Słodycze Kyrgiosazrzut ekranu instagram.com/stories/k1ngkyrg1osmateriał zewnętrzny

    - W całej swojej karierze brałem udział w wielu kontrowersjach i to jest kolejna rzecz, której mogę doświadczyć - zapowiada 30-latek przed zbliżającym się wielkimi krokami pojedynkiem. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

    Kobieta w sportowym stroju trzymająca piłkę tenisową oraz mężczyzna w sportowym ubraniu siedzący na ławce, oboje w otoczeniu widowni podczas wydarzenia sportowego.
    Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios zmierzą się w "Bitwie Płci"DIMITAR DILKOFF / AFP, WILLIAM WEST/AFPEast News
    Aryna Sabalenka
    Aryna SabalenkaDIMITAR DILKOFF / AFPAFP
    Nick Kyrgios
    Nick KyrgiosADRIAN DENNISAFP

