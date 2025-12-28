Kyrgios pokazał, co dostał od Sabalenki przed meczem. Prosto z Rosji. Jest reakcja

- Myślę, że mam naprawdę duże szanse. Jestem bardzo pewny swoich umiejętności. To będzie świetna zabawa, ale też trochę się denerwuję. Lubię robić rzeczy nieszablonowe. Szczerze mówiąc, niewielu mężczyzn na moim miejscu zrobiłoby to i skorzystało z okazji. Nie wiem, co się stanie, zobaczymy - mówił niedawno Nick Kyrgios o starciu z Aryną Sabalenką.

Nie da się ukryć, że mecz ten generuje mnóstwo emocji, także tych negatywnych. Wielu kibiców i ekspertów uważa, że takie spotkanie jest zbędne, wręcz nieeleganckie. Według innych będzie to ciekawa promocja tenisa i wyjście poza standardowe ramy.

To Sabalenka dała Kyrgiosowi. Dzień przed meczem. W Rosji poruszenie

Wyczekiwane starcie odbędzie się 28 grudnia w Coca-Cola Arena w Dubaju około godz. 17:00. Zasady będą nieco inne niż te, które obowiązują w klasycznych turniejach. Zarówno Kyrgios, jak i Sabalenka będą mogli skorzystać tylko z pierwszego serwisu. Oprócz tego strona Białorusinki będzie pomniejszona o 9 proc. w stosunku do regulaminowego placu gry.

W mediach społecznościowych już teraz możemy znaleźć wiele materiałów promujących niedzielne wydarzenie. Doszło już również do spotkania obu gwiazd. Okazuje się, że do Dubaju Aryna Sabalenka nie przyjechała z pustymi rękami.

Na Instagramie tenisista roku opublikował zdjęcie, na którym widnieją... rosyjskie cukierki. Taki upominek Australijczyk otrzymał od pierwszej rakiety świata. Jaka była jego reakcja?

"Dzięki za prezent! Nie mogę się doczekać jutra!" - odpowiedział. Gest liderki damskiego rankingu błyskawicznie został dostrzeżony przez media z Rosji. "Aryna Sabalenka obdarowała finalistę Wimbledonu 2022 i byłego 13. w rankingu światowym Australijczyka Nicka Kyrgiosa rosyjskimi słodyczami" - odnotowano na łamach portalu championat.com.

Słodycze Kyrgiosa zrzut ekranu instagram.com/stories/k1ngkyrg1os materiał zewnętrzny

- W całej swojej karierze brałem udział w wielu kontrowersjach i to jest kolejna rzecz, której mogę doświadczyć - zapowiada 30-latek przed zbliżającym się wielkimi krokami pojedynkiem. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios zmierzą się w "Bitwie Płci" DIMITAR DILKOFF / AFP, WILLIAM WEST/AFP East News

Aryna Sabalenka DIMITAR DILKOFF / AFP AFP

Nick Kyrgios ADRIAN DENNIS AFP