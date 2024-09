Kuriozum z udziałem Rosjanki. Przegrała mecz, wróciła na kort i awansowała

Kamilla Rachimowa zajmuje obecnie 71. miejsce w rankingu i w bardziej prestiżowych turniejach musi przedzierać się przez kwalifikacje. Tak było w US Open, gdzie wprawdzie przegrała w decydującym meczu z Priscillą Hon, ale po tym, jak z turnieju wycofała się Ons Jabeur, weszła do drabinki jako "szczęśliwa przegrana". I w pierwszej rundzie postawiła twarde warunki Idze Świątek.

Rosjanka, jak wiele innych zawodniczek, z Meksyku przeniosła się do Azji i spróbowała swoich sił w Pekinie . Tutaj musiała przedzierać się przez kwalifikacje do "tysięcznika", gdzie najpierw ograła Yihan Qu, a później przegrała 6:4, 2:6, 6:7(2) z niżej notowaną Kimberly Birrell . Z racji, że w kwalifikacjach była rozstawiona z numerem pierwszym, wciąż mogła po cichu liczyć, że zostanie jednak włączona do drabinki głównej.

Kamilla Rachimowa znowu zagrała w Pekinie. I tym razem wygrała

Doszło jednak do kuriozalnej sytuacji, ponieważ Rosjanka ponownie zagrała z reprezentantką Australii. To nie umknęło uwadze fanom tenisa. "Jak to możliwe, że to się stało?" - dopytywał jeden z nich w serwisie X (dawny Twitter). "Zabawne, że Rachimowa i Birrell znowu muszą grać ze sobą" - stwierdził ktoś inny.