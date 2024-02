Kuriozum w turnieju ATP. Tenisiści grzmią. "Ryzykujemy kontuzją"

W tym tygodniu odbywa się turniej ATP Chile Open. Więcej jednak niż o samych wynikach, mówi się w mediach społecznościowych o organizacji rozgrywek. Impreza w Santiago została mocno skrytykowana przez kibiców. Powodem frustracji fanów są złe warunki. A to nie wszystko. Do dyskusji przyłączyli się również tenisiści, którzy zaczęli publicznie skarżyć się na nawierzchnię, która w ich opinii pozostawia wiele do życzenia.

