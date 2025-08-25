Kuriozum na US Open, piłka meczowa i nagła przerwa. Rosjanin wpadł w furię

US Open, czyli ostatnia w tym sezonie odsłona Wielkiego Szlema, trwa już w najlepsze. Śmietanka światowego tenisa zjechała się do Nowego Jorku, by pokazać się od jak najlepszej strony w rywalizacji wieńczącej ten prestiżowy cykl.

W ramach rozgrywek pierwszej rundy na korcie pojawili się m.in. Daniił Miedwiediew oraz Benjamin Bonzi, a ich starcie w nocy z niedzieli na poniedziałek przyniosło mnóstwo emocji i... niemałe kontrowersje.

Szalone sceny podczas US Open. Mecz Bonziego i Medwiediewa przerwany, wszystko przez... fotoreportera

Mecz bardzo prędko zaczął układać się na korzyść Bonziego, który wygrał pierwsze dwa sety 6:3 i 7:5, a w trzeciej odsłonie w pewnym momencie prowadził już 5:4 i miał piłkę meczową na rakiecie.

Francuz nie wykorzystał pierwszego serwisu, a potem... na kort niespodziewanie wszedł jeden z fotoreporterów, który został natychmiastowo wygoniony przez sędziego, Grega Allenswortha. Arbiter z uwagi na ten incydent zdecydował się przyznać Bonziemu jeszcze raz pierwszy serwis, co wywołało wściekłość Miedwiediewa.

Czy ty jesteś mężczyzną? Czy ty jesteś mężczyzną? Dlaczego się trzęsiesz?

"On chce iść do domu, nie chce tu dłużej być. Płacą mu za mecz, nie za godzinę" - powiedział dodatkowo w stronę najbliższej kamery, wcześniej zachęcając też kibiców do tego, by kontynuowali buczenie i gwizdy. "Co powiedział Reilly Opelka?" - rzucił jeszcze reprezentant Rosji, odnosząc się do incydentu sprzed kilku miesięcy, kiedy Opelka nazwał Allenswortha "najgorszym sędzią w tourze".

Potyczkę przerwano łącznie na siedem minut, bo Bonzi nie chciał serwować do momentu, aż wrzawa na trybunach nie ucichnie całkowicie. Ostatecznie nie wykorzystał i tak piłki meczowej i przegrał trzeciego seta 6:7 (5-7), jak i również czwartą odsłonę 0:6.

Miedwiediew już poza US Open. Rosjanin w akcie gniewu zniszczył rakietę

Dopiero w piątym secie znów znalazł się na fali i zatriumfował 6:4, tym samym eliminując oponenta z turnieju. Miedwiediew po zakończonym starciu wyładował swoją frustrację na rakiecie, którą zaczął uderzać o kort.

Dziennikarz Ben Rothenberg, powołując się na United States Tennis Association, podał, że fotograf, od którego rozpoczął się cały chaos, został wyprowadzony z terenu turnieju przez ochronę, a jego uprawnienia do pracy przy zawodach zostały cofnięte.

