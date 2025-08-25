Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kuriozum na US Open, piłka meczowa i nagła przerwa. Rosjanin wpadł w furię

Noc z niedzieli na poniedziałek według czasu polskiego przyniosła niemałe zamieszanie podczas zmagań wielkoszlemowego US Open. W trakcie zaciętego starcia między Daniiłem Miedwiediewem a Benjaminem Bonzim doszło do kuriozalnych scen - podczas zagrywania piłki meczowej przez drugiego z panów na kort wtargnął... fotograf. Sędzia zdecydował się na "zresetowanie" akcji i przyznanie Bonziemu nowego pierwszego serwisu, co wywołało u jego rywala prawdziwą wściekłość.

US Open, czyli ostatnia w tym sezonie odsłona Wielkiego Szlema, trwa już w najlepsze. Śmietanka światowego tenisa zjechała się do Nowego Jorku, by pokazać się od jak najlepszej strony w rywalizacji wieńczącej ten prestiżowy cykl.

W ramach rozgrywek pierwszej rundy na korcie pojawili się m.in. Daniił Miedwiediew oraz Benjamin Bonzi, a ich starcie w nocy z niedzieli na poniedziałek przyniosło mnóstwo emocji i... niemałe kontrowersje.

Szalone sceny podczas US Open. Mecz Bonziego i Medwiediewa przerwany, wszystko przez... fotoreportera

Mecz bardzo prędko zaczął układać się na korzyść Bonziego, który wygrał pierwsze dwa sety 6:3 i 7:5, a w trzeciej odsłonie w pewnym momencie prowadził już 5:4 i miał piłkę meczową na rakiecie.

Francuz nie wykorzystał pierwszego serwisu, a potem... na kort niespodziewanie wszedł jeden z fotoreporterów, który został natychmiastowo wygoniony przez sędziego, Grega Allenswortha. Arbiter z uwagi na ten incydent zdecydował się przyznać Bonziemu jeszcze raz pierwszy serwis, co wywołało wściekłość Miedwiediewa.

Czy ty jesteś mężczyzną? Czy ty jesteś mężczyzną? Dlaczego się trzęsiesz?
wykrzykiwał Miedwiediew w stronę sędziego.

"On chce iść do domu, nie chce tu dłużej być. Płacą mu za mecz, nie za godzinę" - powiedział dodatkowo w stronę najbliższej kamery, wcześniej zachęcając też kibiców do tego, by kontynuowali buczenie i gwizdy. "Co powiedział Reilly Opelka?" - rzucił jeszcze reprezentant Rosji, odnosząc się do incydentu sprzed kilku miesięcy, kiedy Opelka nazwał Allenswortha "najgorszym sędzią w tourze".

Potyczkę przerwano łącznie na siedem minut, bo Bonzi nie chciał serwować do momentu, aż wrzawa na trybunach nie ucichnie całkowicie. Ostatecznie nie wykorzystał i tak piłki meczowej i przegrał trzeciego seta 6:7 (5-7), jak i również czwartą odsłonę 0:6.

Miedwiediew już poza US Open. Rosjanin w akcie gniewu zniszczył rakietę

Dopiero w piątym secie znów znalazł się na fali i zatriumfował 6:4, tym samym eliminując oponenta z turnieju. Miedwiediew po zakończonym starciu wyładował swoją frustrację na rakiecie, którą zaczął uderzać o kort.

Dziennikarz Ben Rothenberg, powołując się na United States Tennis Association, podał, że fotograf, od którego rozpoczął się cały chaos, został wyprowadzony z terenu turnieju przez ochronę, a jego uprawnienia do pracy przy zawodach zostały cofnięte.

