Kuriozalny set, 11 przełamań. Dramatyczne 193 minuty Polki po historyczny awans

Gina Feistel jest absolutnym odkryciem ostatnich kilkunastu tygodni w polskim tenisie. Jeszcze w połowie kwietnia zajmowała miejsce w siódmej setce rankingu WTA, o występach w większych imprezach ITF, nie mówiąc już o challengerze WTA 125, mogła w sadzie tylko pomarzyć. Przełom nastąpił wtedy w Wiesbaden, gdzie pojechała bez jakiejkolwiek gwarancji, że uda jej się zagrać choćby w kwalifikacjach. A tymczasem z gry zrezygnowało kilka zawodniczek, 21-letnia córka byłej mistrzyni Polski Magdaleny Mróz-Feistel wskoczyła do gry w ostatniej chwili. I tak zaczęła spełniać marzenia.

Do dziś wygrała już pięć spotkań z zawodniczkami z trzeciej setki rankingu WTA, dwa zaś z tymi z drugiej. Dwa tygodnie temu wygrała zawody ITF W35 w Klosters, przed tygodniem doszła do finału w większym turnieju ITF W75 w Hadze. Mało tego, stawiła w finale wielki opór Arantxy Rus, 56. rakiety świata. A dzień wcześniej spędziła na korcie równe pięć godzin, by wygrać dwa spotkania z tenisistkami też wyżej notowanymi. Jedną z nich była właśnie Raluca Șerban.