Kuriozalne sceny podczas losowania Wimbledonu. Takiego chaosu jeszcze nie było

Iga Świątek do tegorocznego Wimbledonu podchodzi z nietypowy sposób. Liderka światowego rankingu postanowiła bowiem zrobić sobie dłuższą przerwę od startów i w tym roku nie rozegrała ani jednego turnieju na trawie. Polka miała pojawić się podczas zawodów w Berlinie, ale ostatecznie postanowiła się wycofać. Nie wiadomo zatem, w jakiej dyspozycji może być w tym roku na nawierzchni, która wcale nie należy do jej ulubionych. Kibice naszej tenisistki z pewnością nie mogą się doczekać jej kolejnego startu, a trzeba przyznać, że ogromne emocje towarzyszyły już losowaniu i to bynajmniej nie tylko ze względu na wyłonienie drabinki, a sceny, do których doszło już przed rozpoczęciem procedury.

