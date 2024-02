Kuriozalne sceny po meczu Rybakiny. Jeden z fanów przeszedł sam siebie

Wielkimi krokami zbliża się finał turnieju WTA 1000 w Dosze . W tym roku w stolicy Kataru o tytuł powalczą dwie utytułowane zawodniczki - liderka światowego rankingu kobiecego tenisa i czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa Iga Świątek oraz mistrzyni Wimbledonu 2022 Jelena Rybakina . Jeśli chodzi o naszą reprezentantkę, miała ona nieco łatwiejszą drogę do finału. Przed meczem półfinałowym z Karoliną Pliskovą rywalka Polki wycofała się bowiem z meczu i zapewniła 22-latce awans do finału. Rybakina natomiast o możliwość walki o końcowy triumf musiała nieco powalczyć. W półfinale zagrała ona bowiem z Rosjanką Anastazją Pawluczenkową .

Nieprawdopodobna sytuacja po meczu Jeleny Rybakiny. Fan przeskoczył przez barierki

Po meczu Kazaszka zapytana została o to, jakie myśli krążą w jej głowie przed finałowym starciem z Igą Świątek. Wybitna tenisistka od razu udzieliła odpowiedzi, a o Polce wypowiedziała się w samych superlatywach. " Najpierw spróbuję się zregenerować. Dziś był ciężki mecz. Rozegrałam już wiele meczów wcześniej, więc najważniejsza jest regeneracja. Iga jest wielką mistrzynią. To będzie bardzo trudne. Postaram się jutro cieszyć i zrobić tyle, ile będę mogła" - oznajmiła tuż po wygraniu z Pawluczenkową.

Jelena Rybakina po ostatniej piłce, jak to bywa po większości zakończonych spotkań na turniejach tenisowych, wzięła swoją rakietę i wyrzuciła piłki w trybuny. Jeden z kibiców, który z pewnością jest fanem młodej tenisistki, postanowił posunąć się do ostateczności, by zdobyć jedną z piłek, którą Rybakina i Pawluczenkowa rozegrały piątkowy mecz. Gdy tylko zauważył on, że piłka zbliża się w jego kierunku, przeskoczył on przez barierki na trybunach. Całe to zajście zarejestrowały kamery.