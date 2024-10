Kuriozalne sceny na korcie. Od razu odmówił gry. Nawet sędzia przyznał mu rację

Do niecodziennego incydentu doszło w turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu. W meczu 1/16 finału Alexei Popyrin nie mógł pogodzić się z poważnym błędem sędziego liniowego. Mimo że wygrał kluczową akcję w starciu z Daniiłem Miedwiediewem, kucnął pod siatką i oznajmił, że nie zamierza kontynuować gry. Pozwolił sobie na wybuch agresji i niecenzuralne komentarze. Co ciekawe, z pełnym zrozumieniem do jego zachowania podszedł arbiter główny.