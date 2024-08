Kuriozalne sceny na korcie. Młodego tenisistę poniosło, ucierpiała fanka

Alex Michelsen jest jednym z 16 Amerykanów, którzy walczyć będą o wielkoszlemowe trofeum w turnieju singlowym mężczyzn podczas US Open. Nie wiadomo jednak, czy 20-latek będzie mógł liczyć na tak wielkie wsparcie fanów, jak inni reprezentanci Stanów Zjednoczonych. W sobotę 24 sierpnia nie popisał się on bowiem w finale turnieju ATP 250 w Winston-Salem. Dał się on wówczas ponieść emocjom i w trakcie meczu posunął się do skandalicznego gestu.