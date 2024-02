Kuriozalne sceny na korcie i rozregulowana Magda Linette. Udany rewanż rywalki

Po tym, jak Magda Linette przegrała w drugiej rundzie WTA 1000 w Dosze z Qinwen Zheng, Polka udała się do Dubaju, gdzie zdecydowała się na start nie tylko w zmaganiach singlowych, ale także w deblu. W grze podwójnej jej partnerką będzie Rumunka - Monica Niculescu. Najpierw jednak poznanianka przystąpiła do rywalizacji wśród singlistek.

Doszło do nietypowej sytuacji, bowiem 32-latce powtórzyła się ścieżka z turnieju w... Dosze . W pierwszej rundzie ponownie przyszło jej się mierzyć z Nao Hibino, a w przypadku zwycięstwa - w drugiej fazie turnieju czekała już Qinwen Zheng, która miała wolny los na otwarcie rywalizacji. Najpierw jednak Magda musiała pokonać Japonkę, która bardzo pragnęła rewanżu za porażkę z ubiegłego tygodnia.

Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Świątek po zaciętym zwycięstwie nad Rybakiną zdobywa trzeci z rzędu tytuł Qatar Open / Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Sinusoida w wykonaniu Magdy Linette. Udany rewanż ze strony Nao Hibino

Początek meczu ułożył się zupełnie nie po myśli Linette. Już w trzecim gemie nasza tenisistka straciła podanie, a chwilę później było już 4:1 z podwójnym przełamaniem na korzyść Hibino. Szósty gem okazał się niezwykle wyrównany. Magda miała aż cztery okazje na przełamanie, ale nie wykorzystała żadnej z nich. Gra 32-latki zupełnie się nie układała. Popełniała sporo błędów , co dodatkowo nakręcało rywalkę. Ostatecznie Japonka wygrała pierwszego seta 6:2.

Po przegranej partii nasza tenisistka udała się na przerwę. Po tym, jak wróciła na kort, zaczęła grać o wiele lepiej niż miało to miejsce na początku spotkania. Poznanianka poprawiła serwis i grę z głębi kortu. W drugim secie to Linette wyszła na prowadzenie 5:1 i miała piłki setowe, by zakończyć partię tracąc zaledwie jednego gema. Reprezentantka Polski nie wykorzystała jednak dwóch piłek setowych, a po chwili zrobiło się już tylko 5:3. Na szczęście w dziewiątym gemie Magda przypieczętowała wygraną w partii rezultatem 6:3.