Kuriozalna wpadka Aryny Sabalenki. Nie dotrzymała obietnicy. "Chyba mam to we krwi"

Coraz bardziej możliwa jest powtórka z madryckiego finału, bowiem Iga Świątek pewnie awansowała do finału, gdzie zagra z Coco Gauff. A w finale może spotkać się właśnie z Sabalenką. Białorusinka , rozstawiona z "dwójką", nie dała szans Jelenie Ostapenko (9.) w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie. Po Sabalence nie było widać, że ma jakieś problemy zdrowotne, które zgłaszała po poprzednim pojedynku. Wygrała 6:2, 6:4.

Kuriozalna wpadka Sabalenki. Znów to zrobiła

Chociaż dla Sabalenki starcie z Jeleną Ostapenko mogło być zdradliwe, wszak reprezentantka Łotwy potrafi być nieprzewidywalna i dokonuje na korcie wręcz szalonych rzeczy, to jednak Białorusinka poradziła sobie nadspodziewanie dobrze z rywalką i dość szybko mogła wrócić do szatni, przygotowując się do kolejnego boju.