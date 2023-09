Krzywdzące decyzje sędziego, a potem spektakularny comeback. Triumf Linette

Magda Linette: Kiedy zostanę mamą, nie będę chciała wracać do tenisa. WIDEO

Mecz z Rebeką Masarovą miał być szansą na drugi półfinał w wykonaniu Polki w indywidualnych zmaganiach w tym sezonie. Ostatni raz w tej fazie turnieju była bowiem podczas Australian Open , gdzie osiągnęła największy sukces w swojej dotychczasowej karierze, a o 31-latce usłyszał cały świat. Od tego czasu zawodniczka z Poznania nie była w stanie nawiązać do tego sukcesu. Sytuacja miała się zmienić podczas rywalizacji w Chinach , gdzie Linette sporo przebywała w przeszłości, trenując i poszerzając swoje umiejętności.

Kontrowersyjne decyzje sędziów nie przeszkodziły odwrócić losów pierwszej partii

Ćwierćfinałowy pojedynek nie najlepiej rozpoczął się z perspektywy naszej reprezentantki. Polka w pierwszym gemie meczu od razu straciła własne podanie. Ostatni punkt wywołał jednak spore kontrowersje. Sędzia liniowy orzekł piłkę autową po zagraniu Masarovej , po czym nastąpiła szybka korekta w wykonaniu sędziego głównego, który uznał, że piłka była jednak dobra i przyznał punkt Rebece . Poznanianka kwestionowała tę decyzję i nie ma co się jej dziwić. Z perspektywy kamery telewizyjnej wyglądało to na spory aut. Nic się nie dało już jednak zrobić, gem został wygrany przez Hiszpankę .

Masarova od początku meczu starała się konsekwentnie szukać okazji do ataku. Chwilę później rywalka naszej drugiej rakiety dołożyła gema przy własnym podaniu i mieliśmy 2:0 dla zawodniczki rozstawionej z #5 w tym turnieju.

Linette musiała w tym gemie bronić break pointa, ale na szczęście wyszła z opresji i zrobiło się 2:3 z perspektywy 31-latki . Chwilę później Magda miała kolejne dwa break pointy przy serwisie rywalki, ale Rebeka ponownie świetnie kreowała sobie akcję bardzo dobrym serwisem i powróciła do dwugemowej przewagi.

Kiedy wydawało się, że Rebeka jest na dobrej drodze do zwycięstwa w pierwszej partii, prowadziła 5:4 i 40-0 przy własnym gemie, nagle złapała ją niemoc. Magda obroniła trzy piłki setowe i po raz pierwszy przełamała rywalkę. Na tablicy wyników mieliśmy w tym momencie 5:5 .

Momentum było po stronie 31-latki z Poznania . Następny gem okazał się ostatnim w pierwszym secie. Magda przełamała rywalkę po tym, jak ta zagrała w taśmę, a piłka powędrowała do korytarza w deblowego i ostatecznie to Polka triumfowała w inaugurującej partii 7:5.

Świetny serwis kluczem do wygranej w drugiej partii

Początek drugiego seta to konsekwentne i pewne wygrywanie własnych gemów serwisowych przez obie tenisistki. Pierwsza okazja na przełamanie pojawiła się dopiero w szóstym gemie. Magda mogła wyjść na prowadzenie 4:2 , ale Hiszpanka posłała trzy znakomite serwisy i nie było czego zbierać. Zrobiło się 3:3 .

Dziewiąty gem drugiego seta przyniósł nam kolejny wygrany gem do zera przez poznaniankę . Chwilę później to samo uczyniła Masarova i mieliśmy 5:5.

Decydująca rozgrywka do siedmiu punktów lepiej rozpoczęła się dla Hiszpanki, która wyszła na prowadzenie 3-1 po podwójnym błędzie serwisowym zawodniczki rozstawionej z #1. Chwilę później zrobiło się 5-3 oraz 6-5, dzięki czemu Rebeka miała okazję zakończyć partię na swoją korzyść. Ostatnie słowo w tym meczu należało jednak do Magdy. Polka znowu lepiej wytrzymała końcówkę i wygrała seta 7:6(6), czym wywalczyła sobie awans do półfinału.