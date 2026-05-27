Krzyk, płacz i wózek inwalidzki. Taki koniec pogromczyni Sabalenki w Paryżu

W dolnej części drabinki już na etapie 1/16 finału mogliśmy mieć kilka szlagierów, gdyby wszystkie zawodniczki rozstawione doszły do tego etapu. Mogło to być więc starcie Igi Świątek z Jeleną Ostapenko, mogła to być potyczka Jeleny Rybakiny z Hailey Baptiste. Ta pierwsza stała się nieaktualna wraz z przegraną Łotyszki z Magdą Linette. A wieczór przyniósł jeszcze większą sensację, a po niej - sportową tragedię.

Zamiast spotkania Rybakina - Baptiste kibice w piątek zobaczą spotkanie Julia Starodubcewa - Xiyu Wang. Przy czym dla Amerykanki, która niespełna miesiąc temu w Madrycie po epickim spotkaniu pokonała Arynę Sabalenkę, przerwa może potrwać znacznie dłużej niż do piątku.

Roland Garros. Hailey Baptiste grała z Xiyu Wang o trzecią rundę. Koszmar po 40 minutach

Baptiste jeszcze niedawno była zawodniczką z drugiego szeregu, choć od jesieni 2024 roku miała już dość pewne miejsce w najlepszej setce rankingu. Przełom nastąpił w tym roku: przyzwoite występy w Australii, dobre już na Bliskim Wschodzie (półfinał w Abu Zabi), świetne Miami (ćwierćfinał, wygrane ze Switoliną i Ostapenko). Już tam problemy z nią miała w 1/4 finału Sabalenka, później zaś Białorusinka musiała pogodzić się z porażką w Madrycie. Baptiste wygrała ich 2,5-godzinne starcie w tie-breaku trzeciego seta, broniąc wcześniej aż sześciu piłek meczowych. W półfinale uległą Mirze Andriejewej, ale zapewniła sobie rozstawienie w Paryżu.

Tu losowała bardzo pechowo, bo na dzień dobry wpadła na Barborę Krejcikovą. Odwróciła jednak losy w drugim secie, wygrała 6:7, 7:6, 6:2. A dziś zmierzyła się o 1/16 finału z Xiyu Wang, która dziś jest w drugiej setce, ale była już 49. I doskonale wie, jak to jest walczyć z kontuzjami, bo te prześladowały ją w ostatnich sezonach wiele razy.

Baptiste została już na początku przełamana, za chwilę odpowiedziała tym samym, ale po breaku w piątym gemie musiała gonić rywalkę. W bardzo długim dziesiątym gemie miała szanse na wyrównania na 5:5, Wang się jednak broniła.

Przy równowadze Chinka zagrała mocną piłkę bekhendem - ta trafiła w siatkę, spadła na stronę Baptiste. Amerykanka odbiła, zrobiła przeskok na lewą nogę - i prawdopodobnie wtedy doznała urazu kolana. Czy to przeprost, czy zerwanie więzadeł: pokażą dokładne badania.

Hailey upadła na kort, zaczęła krzyczeć. Podbiegł do niej jej tata Qasim, odpowiedziała tylko: stop, stop. Nie chciała, by ktoś ją dotykał. A za chwilę zaczęła płakać. Momentalnie przybiegła też sędzia Marija Cicak, wezwała służby medyczne. Na trybunach zapanowałą cisza, słychać tylko było jęki zawodniczki. Nie chciała, by ktokolwiek ją dotykał.

Po kilku minutach opuściła kort na wózku inwalidzkim.

W piątek Xiyu Wang zagra więc ze Starodubcewą.

