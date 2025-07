Krytykowała Świątek, teraz sama usłyszała wyrok. Brytyjka grzmi po dyskwalifikacji. "Znam swoją wartość"

W maju 2022 roku podczas turnieju w Bogocie w organizmie Tary Moore wykryto nandrolon i boldenon. 32-latka była wówczas najwyżej notowaną brytyjską deblistką, ale zgodnie z decyzją ITIA została zawieszona na cztery lata. Moore złożyła jednak odwołanie od wyroku i niezależny trybunał uznał, że nie ponosi winy ani zaniedbania, bo niedozwolone środki dostały się do organizmu poprzez zanieczyszczone mięso.

To jednak nie zakończyło sprawy, ponieważ taki werdykt nie podobał się ITIA, które złożyło apelację do CAS. W tym czasie Brytyjka wróciła do gry, ale czekała na finalne decyzje. Kilka dni temu zapadł ostateczny wyrok. - Trybunał uznał, że pani Moore nie wykazała, iż naruszenie przepisów antydopingowych nie było zamierzone. W związku z tym apelacja ITIA została uwzględniona, a decyzja niezależnego trybunału - uchylona - przekazał CAS w oświadczeniu cytowanym przez BBC. Tak więc 32-latka musi odcierpieć karę czterech lat zawieszenia. Do gry będzie mogła wrócić w maju 2028 roku, a więc w wieku prawie 37 lat.

Tara Moore zawieszona. Tenisistka zabrała głos

Brytyjka brutalny wyrok usłyszała 15 lipca. Po kilku dniach postanowiła zabrać głos w swoich mediach społecznościowych.

- Byłam underdogiem. Moje życie, jakie znałam, zostało mi odebrane, ponieważ organizacje i ludzie u władzy nie zrobili tego, co słuszne. Mogli odebrać mi walkę w sądzie, ale moja walka się nie skończyła, ani dla mnie, ani dla innych takich jak ja. System antydopingowy jest zepsuty, a ja jestem tego dowodem. Musimy go naprawić dla przyszłych zawodników, którzy znajdą się w tej niefortunnej sytuacji. Mam o wiele więcej do powiedzenia, gdy nadejdzie właściwy czas - czytamy w oświadczeniu.

- Konieczność udowodnienia tego, że jest się niewinnym, jest wyczerpująca. Najpierw próbujesz dowiedzieć się, czym są te rzeczy, a później myślisz dlaczego dostały się do twojego organizmu. Jak jesteś niewinna to i tak nie dowiesz się tego od razu. Ostatnie 3,5 roku rozbiły mnie na wiele kawałków. Moja rodzina i przyjaciele starali się mi pomagać. Nie potrzebuję kogoś, kto mi powie, że jestem niewinna. Znam swoją wartość i wiem, że tak jest. Wiem, że jestem uczciwa - dodała Brytyjka.

Tara Moore krytykowała Świątek

Problemy związane z przepisami antydopingowymi miała także Iga Świątek. U Polki latem 2024 roku wykryto śladowe ilości trimetazydyny, która pochodziła z zanieczyszczonego leku. Zakończyło się to dla niej miesięcznym zawieszeniem, co nie podobało się wówczas Brytyjce.

- Czekajcie. Miała być zawieszona do 4 grudnia, a zagrała w Pucharze Billie Jean King, który był W ZESZŁYM TYGODNIU. JAKIM CUDEM ZOSTAŁA DOPUSZCZONA DO GRY, KIEDY BYŁA ZAWIESZONA??? Niech ktoś mi to wyjaśni, bo cały czas o tym myślę - grzmiała Moore.

