Krótka przygoda Rybakiny z czwartą rundą w Miami. 64 minuty i koniec

Jelena Rybakina na początku sezonu wygrała wielkoszlemowy Australian Open, w Dosze i Dubaju z kolei już nie zachwyciła, docierała tam kolejno do ćwierćfinału i trzeciej rundy. Ponownie błysnęła za to w Indian Wells, znowu o trofeum zagrała z Aryną Sabalenką i chociaż tym razem górą była Białorusinka, to reprezentantka Kazachstanu potwierdziła, że jest w świetnej formie. Po zmaganiach w Kalifornii awansowała też na drugie miejsce w rankingu WTA, wyprzedzając w zestawieniu Igę Świątek.

Urodzona w Moskwie tenisistka do Miami przyjechała jako jedna z faworytek, a z racji rozstawienia turniej rozpoczęła od drugiej rundy. W tej pewnie pokonała inną reprezentantkę Kazachstanu, Julię Putincewą (6:3, 6:3), większych szans nie dała później także Marcie Kostiuk (6:3, 6:4). Rozstawiona z "3" zawodniczka w czwartej rundzie zmierzyła się z kolei z rewelacją turnieju, Talią Gibson.

21-letnia Australijka zachwyciła już w Indian Wells, tam po przedarciu się przez kwalifikacje dotarła aż do ćwierćfinału, pokonując po drodze m.in. Jekaterinę Aleksandrową i Jasmine Paolini. W Miami również musiała najpierw przejść eliminacje, w turnieju głównym sprawiła z kolei dwie duże niespodzianki, bo wyeliminowała rozstawione Naomi Osakę i Ivę Jovic.

WTA Miami. Tylko 64 minut gry w meczu Rybakina - Gibson

Utalentowana Australijka miała duży apetyt na to, by również w starciu z Rybakiną sprawić sensację. Wiceliderka rankingu w meczu rozgrywanym w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego potwierdziła jednak, że nie bez powodu jest wymieniana w gronie pretendentek do tytułu. Kazaszka rozpoczęła bój o ćwierćfinał od przełamania Gibson, sama z kolei solidnie prezentowała się przy własnym serwisie. Przy stanie 4:2 ponownie przełamała rywalkę, po chwili wygrała z kolei gema do zera i cieszyła się zwycięstwem 6:2.

Drugi set również potoczył się bardzo szybko. Początkowo obie zawodniczki pewnie broniły podania, aż do stanu 2:2. Wówczas Rybakina przełamała Gibson, ta z kolei nie była już w stanie odpowiedzieć. Przy prowadzeniu 4:2 faworytki Australijka wprawdzie wybroniła jednego break pointa, ale przy drugim już była bezradna. Świadkami ostatniego zrywu byliśmy w ósmym gemie, 21-latka wówczas wypracowała breaka, ale go nie wykorzystała. Wiceliderka rankingu wygrała mecz 2:0 (6:2, 6:2), po 64 minutach gry zameldowała się w ćwierćfinale. A w tym zmierzy się z Jessiką Pegulą.

Myślę, że ogólnie rzecz biorąc, dobrze serwowałam we wszystkich meczach, które tu rozegrałam, a także w tych ważnych momentach, byłam agresywna i wygrywałam kluczowe momenty

Kazaszka podkreśliła, że w zbliżającym się starciu z Pegulą to właśnie serwis może okazać się jednym z kluczowych elementów.

"To moja największa broń i staram się być świeża, dobrze się poruszać, bo tutaj jest trochę szybciej niż w poprzednim turnieju w Indian Wells. Piłka nie odbija się tak mocno. Powiedziałabym więc, że to trochę wymagające, ale postaram się dać z siebie wszystko i mam nadzieję wygrać ten mecz" - zadeklarowała.

