Serena Williams w pewnym momencie swoim komunikatem obudziła cały tenisowy świat i przyćmiła to, co działo się na Roland Garros. Amerykanka w trakcie trwania turnieju ogłosiła bowiem, że po blisko czterech latach przerwy wraca do gry w tenisa na najwyższym poziomie.

Pierwszym turniejem, w którym miała wystąpić jest rywalizacja w klubie tenisowym Queen's w Londynie. Tam wielokrotna mistrzyni turniejów rangi Wielkiego Szlema rywalizuje w grze deblowej. Jej partnerką w parze jest Victoria Mboko, którą trenuje obecnie Wim Fissette.

Williams porzuca Mboko. Na tym koniec współpracy z Fissettem

Belg w swoich mediach społecznościowych pochwalił się zdjęciem ze wspólnego treningu, a potem Amerykanka z Kanadyjką wyszły na kort. Powrót Sereny śledził cały tenisowy świat i był on udany. W pierwszym meczu pokonały razem z Mboko duet Melichar-Martinez/Routliffe. Dzięki temu zagrają w ćwierćfinale.

W tym zmierzą się z Laurą Siegemund oraz Leylah Fernandez. Od tytułu dzielą je trzy wygranej. Jak się okazuje według informacji przekazanych przez "The Times" na tym koniec współpracy z Mboko i Fissettem. Dziennikarze informują, że w turnieju w Berlinie zmieni się partnerka Sereny.

Amerykanka w stolicy Niemiec ma zagrać w parze z Karoliną Muchovą. "44-latka, która w tym tygodniu odniosła zwycięstwo w grze podwójnej na kortach Queen's, będzie grała razem z czeską zawodniczką przed potencjalnym powrotem na Wimbledonie" - czytamy w artykule Toma Kershawa.

Victoria Mboko Matthew Stockman AFP





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