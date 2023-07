Krok od rewolucji w tenisie? Są pierwsi śmiałkowie. Stoją przed wyzwaniem

Tenis to dyscyplina o zasięgu globalnym, co nierozerwalnie łączy się z koniecznością odbywania przez zawodników wielu dalekodystansowych podróży. Statystyki wskazują, że profesjonalny tenisista przebywa w ciągu roku około 100 tysięcy kilometrów – większość na pokładzie samolotu. ATP bije na alarm, wyjaśniając, że w ten sposób sportowcy drastycznie przyczyniają się do zwiększenia śladu węglowego. Organizacja zaproponowała w związku z tym pewne rozwiązanie.