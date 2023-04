Krejcikova szczerze o Idze Świątek. Ma patent na pierwszą rakietę świata

Barbora Krejcikova to postać dobrze znana polskim kibicom. Czeszka niejednokrotnie odbierała Idze Świątek szansę na triumf w ważnych turniejach. Tak było m.in. podczas rywalizacji w Ostrawie w październiku ubiegłego roku oraz z Dubaju zaledwie dwa miesiące temu. Doświadczona zawodniczka i tym razem ma spore szanse na pojedynek z rakietą numer jeden na świecie. Obie panie biorą bowiem udział w turnieju Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie. 27-latka wyjawiła teraz mediom swój patent na to, jak pokonać liderkę światowego rankingu. Jak można się było spodziewać, wcale nie jest to łatwe zadanie.