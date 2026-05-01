Turniej rangi 1000 w Madrycie, tak WTA, jak i ATP Masters, powoli dobiega już końca. Na piątek zaplanowano wyłonienie finalistów w rywalizacji męskiej - w singlu i deblu, ale też w grze podwójnej pań. I zawsze polskim kibicom jest milej, gdy na końcowym etapie jest przedstawiciel naszego kraju. Tym razem nie dotyczyło to Igi Świątek, ale Jana Zielińskiego.

29-letni tenisista z Warszawy na początku sezonu połączył swoje siły z Lukem Johnsonem. I ciężko jednoznacznie ocenić ich występy, choć może właśnie po hiszpańskiej przygodzie nota będzie już bardzo klarowany. Osiągnęli sukces w Australii - takim był półfinał Wielkiego Szlema. A później przyszła jednak seria porażek, z której wyłamał się jedynie turniej w Phoenix. Choć nie z głównego cyklu, a rangi challenger.

Na mączce też początkowo się nie wiodło, w Marakeszu i Monte Carlo przegrali pierwsze spotkania. W Monachium był już ćwierćfinał, w Madrycie powtórzyła się historia z Melbourne. Wygrali trzy spotkania, dotarli do półfinału.

A tu czekali już faworyci do tytułu: Fin Harri Heliövaara i Anglik Henry Patten. W razie zwycięstwa w całej rywalizacji na Caja Magica wskoczą na trzecie i czwarte miejsce w światowym rankingu deblistów, z perspektywą ataku na pozycję Neala Skupskiego, który w poniedziałek zostanie nową "1".

Zieliński i Johnson mogli im te plany pokrzyżować.

ATP 1000 Masters w Madrycie. Jan Zieliński i Luke Johnson walczyli o finał na Caja Magica

Faworytów w tej potyczce było dość łatwo wskazać - była to para rozstawiona z "3", zwycięzcy turniejów w tym roku w Adelajdzie, Dosze i Dubaju, finaliści z Miami. Pierwsze problemy Polaka i Anglika pojawiły się w drugim gemie, serwował Zieliński. Decydował punkt przy równowadze, nie skończyło się jednak przełamaniem.

Do breaka doszło w czwartym gemie, piłkę do gry wprowadzał wtedy Johnson. I już wtedy można było odczuć, że nie zagrywa z pełną mocą. Przełamanie oznaczało, że Heliövaara i Patten odskoczyli na 3:1. Całego seta wygrali 6:3.

Trudno powiedzieć, czy inny byłby scenariusz tego spotkania, gdyby Zieliński z Johnsonem wykorzystali dwie szanse na przełamanie w czwartym gemie drugiego seta, po podwójnym błędzie serwisowym Pattena. Dwukrotnie returnował Polak, najpierw za płasko, piłka skończyła lot na siatce. A później niewiele mógł zrobić, bo Henry trafił pierwszym podaniem, a piłka uciekała na zewnątrz.

Do breaka doszło niedługo później, w siódmym gemie. Znów przy podaniu Johsnona, choć wcale nie musiało. Anglik jednak popełniał błędy w zagraniach z głębi kortu w kluczowych momentach.

Mistrzowie Wimbledonu (2024) i Australian Open (2025) prowadzili wiec 6:3, 4:3, ale mecz nie był już kontynuowany. Sędzia Adel Nour ogłosił, że Johnson jest kontuzjowany.

I nadzieje na finał w Madrycie zostały ostatecznie pogrzebane.

Roman Kosecki przed meczem Legia - Widzew: Drużyna, która przegra, ma duży problem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport