Krecz zakończył mecz Osaki z Amerykanką. Wszystko na oczach Wiktorowskiego

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Trwa turniej WTA 500 w Waszyngtonie, czyli pierwszy ważniejszy przystanek po wielkoszlemowym Wimbledonie. Na środę i czwartek czasu lokalnego zaplanowano pojedynki o awans do ćwierćfinału. Takie starcie ma już za sobą Naomi Osaka, wspierana z trybun przez trenera Tomasza Wiktorowskiego. Mecz Japonki z Ashlyn Krueger zakończył się przedwcześnie. Oto co wydarzyło się w stolicy Stanów Zjednoczonych.

Tomasz Wiktorowski oglądał z trybun mecz Naomi Osaki o awans do ćwierćfinału WTA 500 w Waszyngtonie
Tomasz Wiktorowski oglądał z trybun mecz Naomi Osaki o awans do ćwierćfinału WTA 500 w WaszyngtonieEmilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / screen z WTA TVAFP

Mija rok, odkąd Naomi Osaka rozpoczęła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim. Japonka notuje nieustanny progres pod okiem polskiego szkoleniowca. Można to było dostrzec zwłaszcza w ostatnich miesiącach, podczas rywalizacji na mączce i trawie. Dotychczas tenisistka z Azji była uznawana za specjalistkę od gry na kortach twardych. Teraz stała się bardziej wszechstronna.

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28-latka zanotowała rekordowe rezultaty podczas Roland Garros i Wimbledonu. W Paryżu po raz pierwszy dotarła do czwartej rundy, a w trakcie londyńskiego Szlema - zameldowała się nawet w ćwierćfinale. W stolicy Wielkiej Brytanii zrewanżowała się nawet Arynie Sabalence za wszystkie tegoroczne porażki, łącznie z tą poniesioną na Court Philippe-Chatrier.

Po nieco ponad trzech tygodniach przerwy, Osaka wróciła do rywalizacji. Jej kolejnym przystankiem okazał się turniej WTA 500 w Waszyngtonie. Z racji rozstawienia z "3", 13. rakieta świata otrzymała wolny los w pierwszej rundzie. W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego rywalizowała o awans do ćwierćfinału. Jej przeciwniczką okazała się Amerykanka - Ashlyn Krueger. Pojedynek z wysokości trybun śledził Tomasz Wiktorowski.

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Mateusz Stańczyk

WTA Waszyngton: Naomi Osaka kontra Ashlyn Krueger w drugiej rundzie

Osaka prezentowała się bardzo pewnie od początku spotkania. Już w drugim gemie posiadała trzy break pointy z rzędu na 2:0. Wówczas Krueger zdołała jeszcze wyjść z opresji, ale kilka minut później Naomi dopięła swego. Chociaż Ashlyn prowadziła 30-15 przy swoim serwisie, ostatecznie została przełamana. Przy stanie 4:1 dla Japonki, Amerykanka poprosiła o przerwę medyczną. Opatrywano jej prawą kostkę.

Po powrocie do rywalizacji Osaka skontrolowała sytuację do końca partii, chociaż w dziewiątym gemie zrobiło się nieco ciekawiej. Krueger doprowadziła do rywalizacji na przewagi, ale finalnie nie uzyskała żadnego break pointa. Po trzecim setbolu Naomi triumfowała 6:3 w premierowej odsłonie.

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Drugą część potyczki otwierała Ashlyn. Tenisistka gospodarzy pewnie utrzymała własne podanie na starcie, aczkolwiek na tym zakończyły się pozytywne informacje z perspektywy Amerykanki. Od tamtej pory "oczka" wpadały na konto Japonki. Osaka zgarnęła trzy gemy z rzędu. Po tym, jak utrzymała swoje podanie, później szykowała się już do returnu. Wtedy Krueger udała się w kierunku siatki i przekazała Naomi, że nie będzie kontynuować gry.

Przy stanie 6:3, 3:1 z perspektywy turniejowej "3", Ashlyn skreczowała. Na stronie WTA podano informację, że oficjalnym powodem rezygnacji była kontuzja prawej kostki - czyli tej, którą opatrywano zawodniczce USA w połowie pierwszego seta. Po 54 minutach niepełnego spotkania, Osaka zameldowała się w ćwierćfinale imprezy rangi "500" w Waszyngtonie. Jej kolejną przeciwniczką będzie Elisabetta Cocciaretto.

Waszyngton (K)
1/8 finału
30.07.2026
00:40
Krecz
Wszystko o meczu

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Katarzyna Pociecha
Tenisistka w pomarańczowym stroju odbija piłkę rakietą podczas meczu na korcie tenisowym.
Naomi OsakaFILIPPO MONTEFORTEAFP
Ashlyn Krueger
Ashlyn KruegerElsa/Getty Images/AFPAFP
Elisabetta Cocciaretto
Elisabetta CocciarettoFOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP


Naomi Osaka wskazała na Tomasza Wiktorowskiego. "To ten wielki Polak". WIDEOPolsat Sport1Polsat Sport

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