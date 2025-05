Na wtorek i środę organizatorzy WTA 500 w Strasburgu zaplanowali spotkania drugiej rundy w zmaganiach singlowych. Zaczęło je spotkanie Magdy Linette ze Słowaczką Rebeccą Šramkovą - poznanianka wygrała je 6:4, 6:3 . I jako pierwsza awansowała do czwartkowego ćwierćfinału.

Zaraz po niej na korcie pojawiły się Paula Badosa i Marie Bouzkova - i to już było znaczące. Hiszpanka, mimo że straciła całe dwa miesiące i opuściła dwa wielkie turnieje rangi WTA 1000 w Madrycie i Rzymie, nie straciła pozycji w najlepszej dziesiątce rankingu WTA. Mało tego, półfinalistka Australian Open wciąż ma sporą zaliczkę nad goniącymi ją zawodniczkami.

Niemniej problemy Hiszpanki z bólem kręgosłupa znów w marcu się nasiliły, to one spowodowały kolejną przerwę. Badosa wróciła więc do rywalizacji i po... niespełna 30 minutach jej spotkanie zostało na blisko 10 minut przerwane. A po wznowieniu - już za chwilę się zakończyło.