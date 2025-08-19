Pojedynki Jannika Sinnera z Carlosem Alcarazem zdominowały w ostatnich miesiącach scenę męskiego tenisa. Dwaj zdecydowanie najlepsi obecnie tenisiści na świecie mierzyli się już wielokrotnie, raz za razem odgrywając się na rywalu przy okazji kolejnych potyczek. W finale Roland Garros górą był Hiszpan. Na Wimbledonie - Anglik.

Pechowy finał w Cincinnati dla Jannika Sinnera. Nie grali nawet 30 minut

Kibice z niecierpliwością wyczekiwali, jaki przebieg będzie miało finałowe starcie pomiędzy panami w Cincinnati. Srogo się jednak rozczarowali. Finał potrwał zaledwie nieco ponad 20 minut i zakończył się nagłym kreczem ze strony Jannika Sinnera. Tym samym tytuł powędrował w ręce wicelidera rankingu ATP.

Naturalnie czuję się rozczarowany. Od wczoraj czuję się źle. Miałem nadzieję, że przez noc nieco mi się poprawi, ale tak się nie stało [...] Odpoczynek jest teraz najważniejszy. Potem, zobaczymy

Słowa Włocha sugerowały, że może on wycofać się z nadchodzącej rywalizacji w US Open. Tak też się stało. Potwierdzenie otrzymaliśmy we wtorek po południu.

Sinner nie zagra w mikście na US Open. Zniknął z drabinki

Sinner zniknął z drabinki turnieju miksta, w którym miał zagrać u boku Kateriny Siniakovej. Lider rankingu ATP nie opublikował żadnego publicznego oświadczenia ws. wycofania. Wygląda jednak na to, że zostało one już potwierdzone.

Początkowo nie było wiadomo, kto decyzją organizatorów zajmie miejsce Sinnera i Siniakovej. W drabince pojawił się jedynie enigmatyczne określenia "kwalifikanci". Kilka godzin po wycofaniu Sinnera, poznaliśmy odpowiedź. Do drabinki wskoczyli Danielle Collins i Christian Harrison.

Udział w rozgrywkach miksta US Open weźmie za to Iga Świątek. Raszynianka wystąpi u boku Caspera Ruuda, a rywalami pary polsko-norweskiej będą Madison Keys i Francis Tiafoe. To oni postrzegani są za wyraźnych faworytów spotkania 1/8 finału.

