Krecz Sinnera, a później taka decyzja ws. US Open. Włoch zniknął z drabinki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Wyjątkowo pechowo potoczył się dla Jannika Sinnera finał turnieju w Cincinnati. Po upływie nieco ponad 20 minut Włoch musiał kreczować, a tytuł powędrował w ręce Carlosa Alcaraza. Na tym jednak problemy lidera rankingu ATP się nie kończą. Dość niespodziewanie zrezygnował on z występu w mikście na US Open. Miał grać w parze z Kateriną Siniakovą.

Jannik Sinnar
Jannik SinnarDaniel KopatschGetty Images

Pojedynki Jannika Sinnera z Carlosem Alcarazem zdominowały w ostatnich miesiącach scenę męskiego tenisa. Dwaj zdecydowanie najlepsi obecnie tenisiści na świecie mierzyli się już wielokrotnie, raz za razem odgrywając się na rywalu przy okazji kolejnych potyczek. W finale Roland Garros górą był Hiszpan. Na Wimbledonie - Anglik.

Pechowy finał w Cincinnati dla Jannika Sinnera. Nie grali nawet 30 minut

Kibice z niecierpliwością wyczekiwali, jaki przebieg będzie miało finałowe starcie pomiędzy panami w Cincinnati. Srogo się jednak rozczarowali. Finał potrwał zaledwie nieco ponad 20 minut i zakończył się nagłym kreczem ze strony Jannika Sinnera. Tym samym tytuł powędrował w ręce wicelidera rankingu ATP.

Naturalnie czuję się rozczarowany. Od wczoraj czuję się źle. Miałem nadzieję, że przez noc nieco mi się poprawi, ale tak się nie stało [...] Odpoczynek jest teraz najważniejszy. Potem, zobaczymy
deklarował w trakcie konferencji prasowej po finale Sinner

Słowa Włocha sugerowały, że może on wycofać się z nadchodzącej rywalizacji w US Open. Tak też się stało. Potwierdzenie otrzymaliśmy we wtorek po południu.

Sinner nie zagra w mikście na US Open. Zniknął z drabinki

Sinner zniknął z drabinki turnieju miksta, w którym miał zagrać u boku Kateriny Siniakovej. Lider rankingu ATP nie opublikował żadnego publicznego oświadczenia ws. wycofania. Wygląda jednak na to, że zostało one już potwierdzone.

Początkowo nie było wiadomo, kto decyzją organizatorów zajmie miejsce Sinnera i Siniakovej. W drabince pojawił się jedynie enigmatyczne określenia "kwalifikanci". Kilka godzin po wycofaniu Sinnera, poznaliśmy odpowiedź. Do drabinki wskoczyli Danielle Collins i Christian Harrison.

Iga Świątek
Rafał Sierhej
Udział w rozgrywkach miksta US Open weźmie za to Iga Świątek. Raszynianka wystąpi u boku Caspera Ruuda, a rywalami pary polsko-norweskiej będą Madison Keys i Francis Tiafoe. To oni postrzegani są za wyraźnych faworytów spotkania 1/8 finału.

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEOAP© 2025 Associated Press
Tenisista ubrany w jasną koszulkę i czapkę, uderzający piłkę rakietą podczas meczu na korcie tenisowym, dynamiczna poza i skupienie na grze.
Jannik SinnerDYLAN BUELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Tenisistka w jasnym stroju sportowym uderza piłkę na korcie podczas meczu turniejowego, w tle widoczny baner z logo i napisem związanym z organizatorem zawodów.
Katerina SiniakovaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Dwóch młodych mężczyzn trzymających trofea tenisowe, obaj uśmiechnięci, stoją obok siebie na tle kortu tenisowego i kwiatowych dekoracji.
Jannik Sinner i Carlos AlcarazMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

