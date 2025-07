Kpił ze Świątek. Teraz skierował wzrok na Sabalenkę. "Jestem zdenerwowany"

O Nicku Kyrgiosie od kilku lat znacznie częściej mówi się z powodów pozasportowych . Australijczyk nie gra regularnie w tenisa z powodu urazów, więc w inny sposób skupia na sobie uwagę środowiska. Polacy chyba najbardziej pamiętają wydarzenia dziejące się tuż po tym, gdy w organizmie Igi Świątek wykryto zabronioną trimetazydynę. Skandalista nie odpuszczał raszyniance, szydząc z niej co rusz w mediach społecznościowych.

Australijczyk wrócił na korty w 2025 roku, lecz nie na długo. Po paru rozegranych spotkaniach znów odpoczywa i może spisać kolejny sezon na straty. Obecnie przebywa on na Wimbledonie, gdzie ogląda poczynania czołowych zawodników oraz zawodniczek jako widz . Skandalistę z Antypodów zauważono choćby podczas starcia Naomi Osaki.

"Cieszę się, że przyszedł na mój mecz. Mam nadzieję, że w jakiś sposób poczuł... Nie byłabym na tyle odważna, żeby powiedzieć "zainspirowany", ale mam nadzieję, że on też trochę utożsamia się z rzeczami, które ja robię" - śmiała się wtedy Japonka na jednej z konferencji prasowych. Odpowiedzi ze strony 30-latka się nie doczekała . Ten za to obrał sobie inny cel.

Okazuje się, że Nick Kyrgios swoje sportowe plany wiąże z… Aryną Sabalenką. Australijczyk zaproponował liderce rankingu WTA tenisowy pojedynek. To nie żart. Odbyłby się on na specjalnych zasadach. "Myślimy o zorganizowaniu "bitwy płci" jeszcze w tym roku" - ogłosił na łamach Talk Sport (cytat za: PAP). Aby wyrównać szanse, sportowiec z Canberry miałby do dyspozycji tylko jeden serwis. Ponadto po jego stronie siatki kort byłby większy. Plany wyglądają więc naprawdę ekscytująco.