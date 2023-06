Koszmar tenisistki. Ukradli jej samochód i to w dniu świętowania urodzin

Gwiazda tenisa Heather Watson 19 maja skończyła 31 lat. Z powodu licznych obowiązków, musiała ostatecznie przesunąć w czasie świętowanie urodzin. Spotkała się z przyjaciółmi w restauracji, jednak to, co działo się później, mocno ją zaskoczyło. Kiedy wróciła do domu zaważyła, że w parkingu podziemnym nie ma jej auta - Lexusa.