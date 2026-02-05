"Koszmar" Świątek za burtą, jest kolejna "ofiara". Demolka w 63 minuty

Sara Bejlek pod koniec stycznia obchodziła 20. urodziny, a w Abu Zabi już sprawiła sobie kilka spóźnionych prezentów. Utalentowana Czeszka (101. miejsce w rankingu), która w 2022 roku wygrała juniorski Roland Garros w deblu, do tej pory największy sukces w turnieju seniorskim osiągnęła w listopadzie 2023 roku, wtedy wygrała zmagania rangi WTA 125 w Colinie. Teraz śrubuje świetny wynik w o wiele bardziej prestiżowym turnieju WTA 500.

Bejlek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich musiała przedzierać się przez kwalifikacje, tam najpierw poradziłą obie z Ekateriną Ovcharenko (6:3, 6:0), później w równie efektowny sposób rozprawiła się z Chloe Paquet (6:2, 6:2). W pierwszej rundzie trafiła na Ashleyn Krueger (55. w rankingu WTA) i zrewanżowała się Amerykance za niedawną porażkę w Australian Open, oddając jej tylko trzy gemy (6:3, 6:0).

Czeszka szybko udowodniła, że zwycięstwo nad Krueger nie było przypadkiem, dwa dni później na jej drodze stanęła Jelena Ostapenko, nazywana "zmorą" lub "koszmarem" Igi Świątek, która jeszcze nigdy nie wygrała z Łotyszką. Ta w starciu z Bejlek musiała uznać wyższość młodszej, mniej doświadczonej i mniej utytułowanej rywalki, która wygrała w dwóch setach (6:4, 6:3). I tak oto znalazła się w gronie ośmiu najlepszych tenisistek turnieju.

WTA Abu Zabi. Nokaut w meczu Kartal - Bejlek

Mistrzyni juniorskiego Roland Garros w ćwierćfinale trafiła na Sonay Kartal - 61. rakieta świata, podobnie jak Bejlek, musiała przedzierać się przez kwalifikacje, tam w sumie straciła tylko dziesięć gemów. W pierwszej rundzie stoczyła trudny bój z Cristiną Bucsą, drugą partię wygrała dopiero po tie-breaku. W 1/8 finału zdeklasowała Renatę Zarazuę, która w ostatniej chwili wskoczyła do drabinki za wycofaną z rywalizacji Belindę Bencic, której zresztą nie zobaczymy także w Dosze.

Kartal z Meksykanką wygrała pewnie, w stosunku 6:0, 6:3. W pierwszym secie sprezentowała rywalce "bajgla", następnego dnia sama musiała znieść gorycz tak dotkliwej porażki. I to już w premierowej odsłonie rywalizacji z notowanej o 40 miejsc niżej w światowym zestawieniu Czeszką.

Brytyjka tło dla 20-latki stanowiła zarówno przy serwisie rywalki, jak i przy własnym podaniu. Wygrała w sumie zaledwie osiem punktów (w tym za sprawą podwójnego błędu Czeszki), ani razu nie doprowadziła do równowagi. Seta trwającego zaledwie 20 minut i zakończonego zagraniem w siatkę przegrała w stosunku 0:6, stanęła przed trudnym zadaniem odwrócenia losów rywalizacji.

W drugim secie dwa pierwsze gemy padły łupem leworęcznej Bejlek, która zagrywała z niewygodną dla rywalki rotacją, z czym Kartal nie mogła sobie poradzić. W trzecim gemie Kartal wybroniła cztery break pointy, ale przy piątym skapitulowała. Było już 0:4, zanosiło się na tenisowy nokaut.

Wówczas 61. rakieta świata dokonała nagłego zrywu, gładko obroniła podanie świetnie prowadząc wymiany, po chwili przełamała rywalkę, która zaczęła mylić się z forhendu i ponownie popełniła też podwójny błąd serwisowy. To był jednak szczyt możliwości Brytyjki, Bejlek szybko odzyskała koncentrację i zamknęła seta, po 63 minutach pieczętując zwycięstwo 2:0 (6:0, 6:2). W półfinale zagra z Clarą Tauson.

Sonay Kartal ADRIAN DENNIS AFP

Sonay Kartal AFP

Sara Bejlek Martin KEEP/AFP AFP

