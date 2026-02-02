Jelena Ostapenko jest tą tenisistką, która może pochwalić się perfekcyjnym bilansem w rywalizacjach z Igą Świątek. Łotyszka jak na razie mierzyła się z Polką dokładnie sześć razy. Wszystkie sześć spotkań zakończyło się triumfem tej zdecydowanie mniej utytułowanej zawodniczki.

Co więcej, Ostapenko we wszystkich sześciu rywalizacjach straciła ledwie trzy sety. To właśnie Łotyszka zamknęła Świątek drogę do obrony tytułu mistrzyni US Open w 2023 roku. W związku z tym 28-latka w kraju nad Wisłą zyskała miano "koszmaru" lub też "zmory" Igi Świątek.

Triumf Ostapenko. Wielki powrót

Ten sezon dla obu pań rozpoczął się średnio, ale dla Ostapenko zdecydowanie gorzej. Łotyszka odpadła z rywalizacji o triumf w Australian Open już na etapie drugiej rundy. Świątek przegrała dopiero w ćwierćfinale. Iga w tym momencie odpoczywa, ale Ostapenko na taki luksus pozwolić sobie nie może.

Łotyszka zdecydowała się powalczyć w turnieju WTA 500 w Abu Dhabi. W pierwszej rundzie przyszło jej mierzyć się z 76. zawodniczką świata - Oksaną Sielechmietjewą. Pierwszy set tego spotkania był niezwykle zacięty. Kibice obejrzeli łącznie aż pięć przełamań. Jedno więcej trafiło na konto niżej notowanej zawodniczki.

Sielechmietjewa wygrała tę partię 7:5. Drugi rozpoczął się dla Ostapenko tragicznie. Szybko straciła dwukrotnie podanie, co doprowadziło do stanu 3:0 dla Rosjanki. Wydawało się, że kwestia triumfu jest już rozstrzygnięta. "Penko" odrobiła połowę strat, ale przy stanie 5:4 23-latka miała piłkę meczową.

Tej nie zdołała wykorzystać i ten moment okazał się punktem zwrotnym. Ostapenko wygrała drugą partię po tie-breaku 7:4. Trzecia ułożyła się dla niej wzorowo. Rozpoczęła bowiem od przełamania już w drugim gemie serwisowym, a potem poszła za ciosem. Wygrała decydującą partię 6:2 i cały mecz 2:1.

Jelena Ostapenko, która ma świetny bilans w meczach z Igą Świątek, rozpoczęła WTA Finals 2024 od porażki NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ARTUR WIDAK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek i Jelena Ostapenko stoczyły pasjonujący pojedynek w Dubaju, wtedy Polka była najbliżej pokonania Łotyszki KARIM JAAFAR / KARIM SAHIB / AFP AFP

Jelena Ostapenko to potencjalna rywalka Igi Świątek w ćwierćfinale WTA 500 w Stuttgarcie Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Bertrand GUAY / AFP AFP

